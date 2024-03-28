Одесса оснащена генераторами в необходимом количестве — Кипер про возможные блекауты

Глава ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Одесская область в полной мере снабжена генераторами в случае очередных вражеских ударов по критической инфраструктуре региона. Социально значимые заведения могут полностью автономно работать на свои нужды.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, энергетики сделали невозможное, восстановив систему в течение достаточно короткого промежутка времени.

"Сегодня наиболее нуждающиеся в этом заведения обеспечены всем и в течение определенного времени могут автономно работать. В частности, это медицинские учреждения и детские учреждения", — сказал Кипер.

Все будут со связью

Также глава ОВА добавил, что операторы связи должны увеличить мощности башен и оснастить их дополнительными генераторами.

"В течение последней недели было очень много встреч с операторами связи. Решали вопросы, чтобы они могли оперативно давать сигнал без сбоев. Сегодня это важно, чтобы была коммуникация. Особенно во время воздушной тревоги", — подчеркнул Олег Кипер.

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