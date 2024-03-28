Одесса оснащена генераторами в необходимом количестве — Кипер про возможные блекауты
Одесская область в полной мере снабжена генераторами в случае очередных вражеских ударов по критической инфраструктуре региона. Социально значимые заведения могут полностью автономно работать на свои нужды.
Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, энергетики сделали невозможное, восстановив систему в течение достаточно короткого промежутка времени.
"Сегодня наиболее нуждающиеся в этом заведения обеспечены всем и в течение определенного времени могут автономно работать. В частности, это медицинские учреждения и детские учреждения", — сказал Кипер.
Все будут со связью
Также глава ОВА добавил, что операторы связи должны увеличить мощности башен и оснастить их дополнительными генераторами.
"В течение последней недели было очень много встреч с операторами связи. Решали вопросы, чтобы они могли оперативно давать сигнал без сбоев. Сегодня это важно, чтобы была коммуникация. Особенно во время воздушной тревоги", — подчеркнул Олег Кипер.
Напомним, мобильный оператор Киевстар объявил о введении для номеров сети нового кода. Компании разрешили ввести в использование код 077.
Ранее мы писали, что абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.
Читайте Новини.LIVE!