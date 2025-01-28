В Одесі з'являться нові трамваї — коли саме

Трамвай на кінцевій зупинці. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

В Одесі з'являться три нові довгі низькопідлогові трамваї їх вже придбали в рамках кредиту ЄБРР. Таким чином у місті буде вже 13 довгих та містких машин.

Про це повідомив голова постійної комісії з питань транспорту та шляхового господарства Одеської міської ради Петро Обухов.

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Коли вийдуть на маршрути

Новий транспорт має вийти на шляху маршрутом Північ – Південь, коли буде остаточно відремонтовано спуск Блажко. Чиновники обіцяють зробити це до середини березня. Вартість нового рухомого складу становила близько 20 мільйонів євро.

Особливості низькопідлогових трамваїв

Кожен вагон довжиною 26 метрів місткість — сидячих місць 71, всього ж може перевозити до 300 пасажирів. Ходові візки такого трамвая є поворотними та обладнані двоступеневим підвішуванням. Така конструкція забезпечує транспорту більшу маневровість. Пасажирський салон та кабіна водія вагона оснащені системами кондиціювання повітря, USB-портами та WI-FI роутером.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі можуть зупинитися трамваї. Також ми писали, що змінюється розклад міжміських електричок.