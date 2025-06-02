Одеса отримала нову аварійну спецтехніку від USAID - Труханов

Нова спецтехніка. Фото: одеська міськрада

Одеські комунальні служби отримали 6 нових сучасних аварійних автомобілей. Ця спецтехніка обладнана новітнім устаткуванням, місто отримало її в рамках проєкту USAID.

Про це повідомляє одеська мерія.

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Нові аварійні машини оснащені всім необхідним для роботи бригад. Зокрема, вони обладнані новітнім устаткуванням для швидкого ремонту, що має полегшити роботу комунальників.

"Несподіваний, але дуже приємна допомога від Проєкта енергетичної безпеки USAID. Хоча офіційно програма завершена, Одеса отримала ще три аварійні машини для роботи комунальних служб. Дякуємо нашим партнерам за дотримання зобов’язань, навіть після завершення проєкту",— сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Додамо, у 2023 році 3 такі машини вже отримувало КП "Теплопостачання міста Одеси". Тому вони вже довели свою ефективність у найскладніших ситуаціях, забезпечуючи якісне виконання ремонтних робіт.

Подарунок USAID. Фото: одеська міськрада

Машини віддають комунальникам. Фото: одеська міськрада

6 нових аварійних машин. Фото: одеська міськрада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як теперь буде ходити 110-та маршрутка в Одесі. А також про платні послуги в міському транспорті.