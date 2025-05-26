Изменения в движении маршрутки №110 в Одессе

Одесская маршрутка. Фото: Одесская жизнь

Маршрутка №110 в Одессе меняет схему движения с 27 мая до 5 июня 2025 года. Это связано с ремонтными работами на одном из железнодорожных переездов города.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

Реклама

Читайте также:

Изменения в движении

В связи с временным запретом движения транспортных средств через железнодорожный переезд на перегоне "Одесса — Сортировочная—Одесса—Пересыпь" маршрутка №110 будет ходить следующим путем:

по направлению движения к сан. "Куяльник" — от ул. Черноморского Казачества на ул. 7-ю Пересыпскую, ул. Локомотивную, ул. Лиманную и далее по маршруту;

по направлению движения к ЦПО "Вокзал" — от ул. Лиманной на ул. Локомотивную, ул. 7-ю Пересыпскую, ул. Атамана Головатого и далее по маршруту.

После 5 июня маршрутное такси снова будет ходить по своей схеме движения.

Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Как ходит маршрутка № 110

Одесская маршрутка № 110 следует с железнодорожного вокзала до Санатория Куяльник. В будние дни она ходит с 06:00 до 23:20, а в выходные с 06:30 до 22:30. Интервал — 30 минут, а стоимость проезда составляет 20 гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что одесских депутатов не позвали проверять маршрутки. А также о том, как удобно отслеживать движение городского транспорта.