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Маршрутка №110 в Одесі буде ходити по-іншому

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Дата публікації: 26 травня 2025 19:05
Зміни в русі маршрутки №110 в Одесі
Одеська маршрутка. Фото: Одеське життя

Маршрутка №110 в Одесі змінює схему руху з 27 травня до 5 червня 2025 року. Це пов'язано із ремонтними роботами на одному з залізничних переїздів міста.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Зміни в русі

У зв’язку з тимчасовою забороною руху транспортних засобів через залізничний переїзд на перегоні "Одеса — Сортувальна-Одеса-Пересип" маршрутка №110 ходитиме наступним шляхом:

  • у напрямку руху до сан. "Куяльник" — від вул. Чорноморського Козацтва на вул. 7-му Пересипську, вул. Локомотивну, вул. Лиманну і далі за маршрутом;
  • у напрямку руху до ЦПВ "Вокзал" — від вул. Лиманної на вул. Локомотивну, вул. 7-му Пересипську, вул. Отамана Головатого і далі за маршрутом.

Після 5 червня маршрутне таксі знову буде ходити за своєю схемою руху.

Маршрутка №110 в Одесі змінює схему руху — як саме - фото 1
Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Як ходить маршрутка № 110

Одеська маршрутка № 110 прямує з залізничного вокзалу до Санаторія Куяльник. У будні дні вона ходить з 06:00 до 23:20, а у вихідні з 06:30 до 22:30. Інтервал — 30 хвалин, а вартість проїзду складає 20 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одеських депутатів не позвали перевіряти маршрутки. А також про те, як зручно відслідковувати рух міського транспорту.

Одеса маршрутки автобуси люди громадський транспорт
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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