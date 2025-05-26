Зміни в русі маршрутки №110 в Одесі

Одеська маршрутка. Фото: Одеське життя

Маршрутка №110 в Одесі змінює схему руху з 27 травня до 5 червня 2025 року. Це пов'язано із ремонтними роботами на одному з залізничних переїздів міста.

Про це повідомляє Одеська мерія.

Реклама

Читайте також:

Зміни в русі

У зв’язку з тимчасовою забороною руху транспортних засобів через залізничний переїзд на перегоні "Одеса — Сортувальна-Одеса-Пересип" маршрутка №110 ходитиме наступним шляхом:

у напрямку руху до сан. "Куяльник" — від вул. Чорноморського Козацтва на вул. 7-му Пересипську, вул. Локомотивну, вул. Лиманну і далі за маршрутом;

у напрямку руху до ЦПВ "Вокзал" — від вул. Лиманної на вул. Локомотивну, вул. 7-му Пересипську, вул. Отамана Головатого і далі за маршрутом.

Після 5 червня маршрутне таксі знову буде ходити за своєю схемою руху.

Повідомлення мерії. Фото: скриншот

Як ходить маршрутка № 110

Одеська маршрутка № 110 прямує з залізничного вокзалу до Санаторія Куяльник. У будні дні вона ходить з 06:00 до 23:20, а у вихідні з 06:30 до 22:30. Інтервал — 30 хвалин, а вартість проїзду складає 20 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одеських депутатів не позвали перевіряти маршрутки. А також про те, як зручно відслідковувати рух міського транспорту.