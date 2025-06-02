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Одесса получила новые спецмашины — в чем их преимущество

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Дата публикации 2 июня 2025 15:37
Одесса получила новую аварийную спецтехнику от USAID - Труханов
Новая спецтехника. Фото: одесский горсовет

Одесские коммунальные службы получили 6 новых современных аварийных автомобилей. Эта спецтехника оборудована новейшим оборудованием, город получил ее в рамках проекта USAID.

Об этом сообщает одесская мэрия.

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Новые аварийные машины

Новые аварийные машины оснащены всем необходимым для работы бригад. В частности, в них установлено новейшее оборудование для быстрого ремонта, что должно облегчить работу коммунальщиков.

"Неожиданная, но очень приятная помощь от Проекта энергетической безопасности USAID. Хотя официально программа завершена, Одесса получила еще три аварийные машины для работы коммунальных служб. Спасибо нашим партнерам за соблюдение обязательств, даже после завершения проекта", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Добавим, в 2023 году три такие машины уже получало КП "Теплоснабжение города Одессы". Поэтому они уже доказали свою эффективность в самых сложных ситуациях, обеспечивая качественное выполнение ремонтных работ.

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Подарок USAID. Фото: одесский горсовет
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Машины отдают коммунальщикам. Фото: одесский горсовет
Одесса получила новые аварийные машины — в чем их особенность - фото 3
Шесть новых аварийных машин. Фото: одесский горсовет

Напомним, недавно мы писали о том, как теперь будет ходить 110-я маршрутка в Одессе. А также о платных услугах в городском транспорте.

Одесса транспорт Новости Одессы USAID
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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