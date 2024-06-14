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Одеса отримала високий кредитний рейтинг — деталі

14 червня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кредитний рейтинг Одеси у 2024 році: дані експертів
Одеса маэ високий кредитний рейтинг. Фото: interfax.com.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" оновило та підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Одеси на рівні uaAA-. Цей рівень свідчить про дуже високу кредитоспроможність міста.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту Кредит-Рейтинг.

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Позитивна зміна прогнозу пов'язана з ефективною фінансовою політикою міста. Покращити фінансовий стан бюджету Одеси вдалося завдяки зменшенню боргового навантаження та достроковому погашенню кредитів. Так, рейтинг був виведений з Контрольного списку, а прогноз змінено з "у розвитку" на "стабільний".

Крредитний рейтинг Одеси
Кредитний рейтинг Одеси отримав високий рейтинг. Фото: ОМР

Що впливає на кредитний рейтинг міста

Для підтримки рівня кредитного рейтингу Одеса має декілька сильних факторів, зокрема високий рівень бюджетної забезпеченості, зростання обсягів доходів бюджету громади та диверсифікацію господарського комплексу міста. 

Ми писали, що Національний банк України (НБУ) зменшив облікову ставку з 13,5% до 13%, що стало вже сьомим зниженням з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це рішення набуло чинності сьогодні, 14 червня.

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