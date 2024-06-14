Кредитный рейтинг Одессы в 2024 году: данные экспертов

Одесса имеет высокий кредитный рейтинг. Фото: interfax.com.ua

Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" обновило и подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Одессы на уровне uaAA-. Этот уровень свидетельствует об очень высокой кредитоспособности города.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Кредит-рейтинг.

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Положительное изменение прогноза связано с эффективной финансовой политикой города. Улучшить финансовое состояние бюджета Одессы удалось благодаря уменьшению долговой нагрузки и досрочному погашению кредитов. Так, рейтинг был выведен из Контрольного списка, а прогноз изменен с "в развитии" на "стабильный".

Кредитный рейтинг Одессы получил высокий рейтинг Фото: ОМР

Что влияет на кредитный рейтинг города

Для поддержки уровня кредитного рейтинга Одесса имеет несколько сильных факторов, в частности, высокий уровень бюджетной обеспеченности, рост объемов доходов бюджета общины и диверсификацию хозяйственного комплекса города.



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