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Одесса получила высокий кредитный рейтинг — детали

14 июня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Кредитный рейтинг Одессы в 2024 году: данные экспертов
Одесса имеет высокий кредитный рейтинг. Фото: interfax.com.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" обновило и подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Одессы на уровне uaAA-. Этот уровень свидетельствует об очень высокой кредитоспособности города.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Кредит-рейтинг.

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Положительное изменение прогноза связано с эффективной финансовой политикой города. Улучшить финансовое состояние бюджета Одессы удалось благодаря уменьшению долговой нагрузки и досрочному погашению кредитов. Так, рейтинг был выведен из Контрольного списка, а прогноз изменен с "в развитии" на "стабильный".

Кредитный рейтинг Одессы
Кредитный рейтинг Одессы получил высокий рейтинг Фото: ОМР

Что влияет на кредитный рейтинг города

Для поддержки уровня кредитного рейтинга Одесса имеет несколько сильных факторов, в частности, высокий уровень бюджетной обеспеченности, рост объемов доходов бюджета общины и диверсификацию хозяйственного комплекса города.

Мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 13%, что стало уже седьмым снижением с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это решение вступило в силу сегодня, 14 июня.

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