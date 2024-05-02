Події біля будинку Профспілок. УНІАН

Сьогодні Одеса вшановує десяту роковину зі дня подій на Грецькій площі та у Будинку Профсоюзів на Куликовому полі, де загинуло 48 людей та понад 200 постраждало. Ця трагедія стала каталізатором для змін у свідомості одеситів, які тепер готові відстояти своє місто та країну ціною власного життя.

Як Одесити вшановують пам'ять загиблих 2 травня бачили журналісти Новини.LIVE.



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Що передувало

Навесні 2014 року Росія остаточно окупувала Крим. В українських містах на сході та півдні шириться так звана "російська весна" — проросійські учасники захоплюють адміністративні будівлі та вивішують прапори РФ. Одеський активіст Дем'ян Ганул зазначає, що на його думку — це була одна з багатьох спецоперації російської влади.

"На мою думку, це була частина війни. Одна спецоперації, яких було сотні в РФ. І одна з таких була в Одесі 10 років тому. І в них вона не вийшла, адже в ній брали участь громадяни іншої країни", — зазначає Дем'ян Ганул.



На початку березня 2014 прихильники Росії штурмували будівлю обласної державної адміністрації, зняли український стяг та почепили російський. Втім, одесити, які підтримували цілісність країни, давали відсіч подібним спробам. Апогеєм протистояння стало 2 травня.

Події 2 травня 2014 року

2 травня 2014 року група уболівальників футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст" збиралися для мирної ходи "За єдину Україну", проте ця ініціатива переросла у сутичку з антимайданівцями. На Грецькій площі відбулися масові зіткнення, що завершилися трагедією.

"Ми дуже добре пам'ятаємо цей червоний скотч, який знову з'явився 24 лютого 2022, коли російські війська зайшли на українську землю. Цей же скотч був і 2 травня на тодішніх міліціонерах", — згадує Дем'ян Ганул.



Дем'ян Ганул розповів про події в Одесі 2 травня 2014 року. Фото: Новини.LIVE

Результатом сутички в центрі Одеси стала загибель двох проєвпропейських активістів Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова. Після цього натовп перейшов на Куликове поле, де знаходився головний штаб проросійських активістів.

"Я пам'ятаю, що сепаратисти відступили умовним півколом, якість барикади побудували та прижалися до будинку. Ми їх оточили потім, я особисто хотів зайти з бокового входу. А коли зайшов — згори на сходи кидали коктейлі "Молотова", аби я не зміг підійти. І будівля вже горіла", — розповідає одеський активіст Дем'ян Ганул.

Одесити вшанували пам'ять активістів, які віддали свої життя за Україну. Фото: Новини.LIVE

Пройшло вже 10 років, але одесити живо пам'ятають страшні події, що сталися між прихильниками проросійського та проукраїнскього напрямків, де люди загинули від куль та коктейлів Молотова.

Одесити вшановують загиблих

Одеситка Зоя Данілова прийшла сьогодні на ріг вулиць Дерибасівської та Преображенської аби покласти квіти на честь пам'яті тих, хто відстояв Одесу від російських загарбників. За її словами, це був справді героїчний подвиг.

"Я пройшла весь Одеський майдан з першого дня. І, звичайно, я дізналась про цю трагедію. Я не брала участі в той день, але пам'ятаю подвиг зовсім ще молодих одеситів", — розповіла пані Зоя

Одеситка Зоя Данілова про вшанування пам'яті загиблих. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про головних фігурантів

Зазначимо, тодішнього начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучеджи у 2023 році заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Сам він через кілька днів після подій 2 травня втік до Придністров’я та переховується донині. Тодішній начальник головного управління МВС в Одеській області Петро Луцюк також не перебуває в Україні, йому заочно інкримінують три статті, за які максимальне покарання — 10 років позбавлення волі. Щодо керівника місцевого ДСНС Володимир Боделан, то він виїхав до Криму, де почав працювати в окупаційній адміністрації.