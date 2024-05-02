Одесса помнит события 2 мая 2014 года — десятая годовщина со дня трагедии

События около Дома Профсоюзов. УНИАН

Сегодня Одесса чествует десятую годовщину со дня событий на Греческой площади и в Доме Профсоюзов на Куликовом поле, где погибли 48 человек и более 200 пострадали. Эта трагедия стала катализатором для изменений в сознании одесситов, готовых отстоять свой город и страну ценой собственной жизни.

Как одесситы чтят память погибших 2 мая, видели журналисты Новини.LIVE.

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Что предшествовало

Весной 2014 года Россия окончательно оккупировала Крым. В украинских городах на востоке и юге распространяется так называемая "русская весна" — пророссийские участники захватывают административные здания и вывешивают флаги РФ. Одесский активист Демьян Ганул отмечает, что, по его мнению, это была одна из многих спецоперации российских властей.

"По моему мнению, это была часть войны. Одна спецоперация, которых было сотни в РФ. И одна из таких была в Одессе 10 лет назад. И у них она не получилась, ведь в ней участвовали граждане другой страны", — отмечает Демьян Ганул.

В начале марта 2014 года сторонники России штурмовали здание областной государственной администрации, сняли украинский флаг и прицепили российский. Впрочем, одесситы, поддерживавшие целостность страны, давали отпор подобным попыткам. Апогеем противостояния стало 2 мая.

События 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года группа болельщиков футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист" собирались для мирного шествия "За единую Украину", однако эта инициатива переросла в стычку с антимайдановцами. На Греческой площади произошли массовые столкновения, завершившиеся трагедией.

"Мы очень хорошо помним этот красный скотч, который вновь появился 24 февраля 2022 года, когда российские войска зашли на украинскую землю. Этот же скотч был и 2 мая на тогдашних милиционерах", — вспоминает Демьян Ганул.

Демьян Ганул рассказал о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Фото: Новини.LIVE

Результатом столкновения в центре Одессы стала гибель двух проевпропейских активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова. После этого толпа перешла на Куликово поле, где находился главный штаб пророссийских активистов.

"Я помню, что сепаратисты отступили условным полукругом, баррикады построили и прижались к дому. Мы их окружили потом, я лично хотел зайти с бокового входа. А когда зашел — сверху на лестницу бросали коктейли Молотова, чтобы я не смог подойти. И здание уже горело", — рассказывает одесский активист Демьян Ганул.

Одесситы почтили память активистов, отдавших свои жизни за Украину. Фото: Новини.LIVE

Прошло уже 10 лет, но одесситы живо помнят страшные события, происшедшие между сторонниками пророссийского и проукраинского направлений, где люди погибли от пуль и коктейлей Молотова.

Одесситы чествуют погибших

Одесситка Зоя Данилова пришла сегодня на угол улиц Дерибасовской и Преображенской, чтобы возложить цветы в честь памяти тех, кто отстоял Одессу от российских захватчиков. По ее словам, это был поистине героический подвиг.

"Я прошла всю Одесскую площадь с первого дня. И, конечно, я узнала эту трагедию. Я не принимала участия в тот день, но помню подвиг совсем еще молодых одесситов", — рассказала пани Зоя.

Одесситка Зоя Данилова об увековечении памяти погибших. Фото: Новини.LIVE

Что известно о главных фигурантах

Отметим, тогдашнего начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи в 2023 году заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Сам он через несколько дней после событий 2 мая бежал в Приднестровье и скрывается по сей день. Тогдашний начальник главного управления МВД в Одесской области Петр Луцюк также не находится в Украине, ему заочно инкриминируют три статьи, за которые максимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Что касается руководителя местного ГСЧС Владимира Боделана, то он выехал в Крым, где начал работать в оккупационной администрации.