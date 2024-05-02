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Вірогідність масованих ударів — Братчук про символізм дат

2 травня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вірогідність масованих ударів — Братчук про символізм дат
Масований запуск ракет. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні Одеса відзначає десяту роковину подій на Грецькій площі та Куликовому полі, в результаті яких загинуло близько 50 людей, а постраждало — в чотири рази більше. До символічних дат росіяни можуть влаштувати масовані обстріли регіону, 

Про це етері Ранок.LIVE повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
 

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Марш Миру

Сергій Братчук зазначив, що події Одеси 2 травня 2014 року розпочались з вбивств патріотів України, які хотіли пройти Маршем Миру по центру міста. Росія хотіла наблизити ситуацію в Одесі до ситуації в Донецьку та Луганську, проте завдяки українцям це у ворога не вийшло. 

"Усе почалось з вбивств українських активістів, які хотіли пройти Маршем Миру по Одесі. Ми знаємо, що було потім — просто Одеса не дала реалізувати сценарій Донецька та Луганська на наших теренах", — прокоментував Сергій Братчук.

Одеса 2 травня 2014 року: 10 років від дня трагедії
Горить Будинок профспілок на Куликовому полі. Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

Символізм дат 

Українцям добре відомо, як окупанти "полюбляють" символічні дати, адже на річниці історичних подій частіше за все "вітають" українців масованими ракетними обстрілами. Проте, за словами Сергія Братчука, загроза лишається, незважаючи на символізм, адже Україна вже понад 10 років перебуває у стані війни з РФ.

"Війна триває з 2014 року. Повномасштабна — вже третій рік. Ми розуміємо, що ворог не відступився від своїх планів на Україну, тому треба вистояти" ,— прокоментував Сергій Братчук. 

Обстріли Одеси

Три ночі поспіль ворог атакую Одесу балістикою. Так,  увечері 1 травня в Одесі оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. У місті прогриміли кілька потужних вибухів. Є влучання в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти".

Також 30 квітня  Росія знов завдала підступного удару по мирному населенню, поціливши в центральний район міста. Стало відомо, що окупанти випустили по Одесі три балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Вдень 29 квітня Одеса зазнала чергового терору з боку російських загарбників. Відомо, що окупанти атакували місто балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом — металеві фрагменти та уламки  розлетілися на 1,5 км від місця обстрілу.

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