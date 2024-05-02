Вероятность массированных ударов — Братчук о символизме дат

Массированный запуск ракет. Иллюстративное фото: росСМИ

Сегодня Одесса отмечает десятую годовщину событий на Греческой площади и Куликовом поле, в результате которых погибли около 50 человек, а пострадали — в четыре раза больше. К символическим датам россияне могут устроить массированные обстрелы региона.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Марш Мира

Сергей Братчук отметил, что события Одессы 2 мая 2014 года начались с убийств патриотов Украины, которые хотели пройти Маршем Мира по центру города. Россия хотела приблизить ситуацию в Одессе к ситуации в Донецке и Луганске, но благодаря украинцам это у врага не получилось.

"Все началось с убийств украинских активистов, которые хотели пройти Маршем Мира по Одессе. Мы знаем, что было потом — просто Одесса не дала реализовать сценарий Донецка и Луганска на нашей территории", — прокомментировал Сергей Братчук.

Горит Дом профсоюзов на Куликовом поле. Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

Символизм дат

Украинцам хорошо известно, как оккупанты "любят" символические даты, ведь на годовщину исторических событий чаще всего "поздравляет" украинцев массированными ракетными обстрелами. Однако, по словам Сергея Братчука, угроза остается несмотря на символизм, ведь Украина уже более 10 лет находится в состоянии войны с РФ.

"Война продолжается с 2014 года. Полномасштабная — уже третий год. Мы понимаем, что враг не отступился от своих планов на Украину, поэтому нужно выстоять", – прокомментировал Сергей Братчук.

Обстрелы Одессы

Три ночи подряд враг атакую Одессу баллистикой. Вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. В городе прогремели несколько мощных взрывов. Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты".

Также 30 апреля Россия вновь нанесла коварный удар по мирному населению, попав в центральный район города. Стало известно, что оккупанты выпустили по Одессе три баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Днем 29 апреля Одесса подверглась очередному террору со стороны российских захватчиков. Известно, что оккупанты атаковали город баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом — металлические фрагменты и обломки разлетелись на 1,5 км от места обстрела.