Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вероятность массированных ударов — Братчук о символизме дат arrow

Вероятность массированных ударов — Братчук о символизме дат

2 мая 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вероятность массированных ударов — Братчук о символизме дат
Массированный запуск ракет. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня Одесса отмечает десятую годовщину событий на Греческой площади и Куликовом поле, в результате которых погибли около 50 человек, а пострадали — в четыре раза больше. К символическим датам россияне могут устроить массированные обстрелы региона.

Об этом в эфире Ранок.LIVE  сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

 

Марш Мира

Сергей Братчук отметил, что события Одессы 2 мая 2014 года начались с убийств патриотов Украины, которые хотели пройти Маршем Мира по центру города. Россия хотела приблизить ситуацию в Одессе к ситуации в Донецке и Луганске, но благодаря украинцам это у врага не получилось.

"Все началось с убийств украинских активистов, которые хотели пройти Маршем Мира по Одессе. Мы знаем, что было потом — просто Одесса не дала реализовать сценарий Донецка и Луганска на нашей территории", — прокомментировал Сергей Братчук.

Одесса 2 мая 2014: 10 лет со дня трагедии
Горит Дом профсоюзов на Куликовом поле. Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

Символизм дат

Украинцам хорошо известно, как оккупанты "любят" символические даты, ведь на годовщину исторических событий чаще всего "поздравляет" украинцев массированными ракетными обстрелами. Однако, по словам Сергея Братчука, угроза остается несмотря на символизм, ведь Украина уже более 10 лет находится в состоянии войны с РФ.

"Война продолжается с 2014 года. Полномасштабная — уже третий год. Мы понимаем, что враг не отступился от своих планов на Украину, поэтому нужно выстоять", – прокомментировал Сергей Братчук.

Обстрелы Одессы

Три ночи подряд враг атакую Одессу баллистикой. Вечером 1 мая в Одессе объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики. В городе прогремели несколько мощных взрывов. Есть попадание в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты".

Также 30 апреля Россия вновь нанесла коварный удар по мирному населению, попав в центральный район города. Стало известно, что оккупанты выпустили по Одессе три баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Днем 29 апреля Одесса подверглась очередному террору со стороны российских захватчиков. Известно, что оккупанты атаковали город баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом — металлические фрагменты и обломки разлетелись на 1,5 км от места обстрела.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри