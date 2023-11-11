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Одеса передала для 80-ї десантно-штурмової бригади спецавтомобілі

11 листопада 2023 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеса передала для 80-ї десантно-штурмової бригади спецавтомобілі
Передані автомобілі. Фото: Одеська міська рада
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Бійцям з 80-ї десантно-штурмової бригади з Одеси передали броньований мікроавтобус та автомобіль високої прохідності для медичної евакуації. За запитом військових автівки повністю укомплектовані.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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"Міська влада знаходиться в постійному контакті з військовими та оперативно надає необхідну допомогу. Також дякую небайдужим одеситам, які долучилися до зборів та надали необхідне на запит наших захисників", — йдеться у повідомленні. 

Що саме передали

Зазначимо, що передана техніка повністю укомплектована:

  • оптичними приладами, 
  • засобами зв’язку, 
  • генератором та сонячною станцією, 
  • теплим одягом, 
  • аптечками, 
  • турнікетами, 
  • кровоспинними засобами. 
Переданий автомобіль, призначений для евакуації. Фото: Одеська міська рада
Передані засоби зв'язку. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Попередньо обрали компанію, яка забезпечить воїнів дронами, проте наразі угода у стадії "очікування рішення". Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Також ми писали, що заступник голови ОВА Григорій Діденко відзначився допомогою для ЗСУ. Судячи зі звіту депутата райради, якому передав підтримку "слуга народу", коштів було витрачено явно менше, ніж на годинник для нагородження депутатці Тамілі Афанасьєвій. Про це на своїй сторінці в Facebook звітував депутат райради Аркадія Мкртичян.

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