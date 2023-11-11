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Одесса передала для 80-й десантно-штурмовой бригады спецавтомобили

11 ноября 2023 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесса передала для 80-й десантно-штурмовой бригады спецавтомобили
Переданы автомобили. Фото: Одесский городской совет
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Бойцам из 80 десантно-штурмовой бригады из Одессы передали бронированный микроавтобус и автомобиль высокой проходимости для медицинской эвакуации. По запросу военных машины полностью укомплектованы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Городские власти находятся в постоянном контакте с военными и оперативно оказывают необходимую помощь. Также благодарю неравнодушных одесситов, которые присоединились к собранию и предоставили необходимое по запросу наших защитников", — говорится в сообщении.

Что именно передали

Отметим, что переданная техника полностью укомплектована:

  • оптическими приборами,
  • средствами связи,
  • генератором и солнечной станцией,
  • теплой одеждой,
  • аптечками,
  • турникетами,
  • кровоостанавливающими средствами.
Переданный автомобиль предназначен для эвакуации. Фото: Одесский городской совет
Переданы средства связи. Фото: Одесский городской совет

Напомним, Одесский городской совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Предварительно избрали компанию, которая снабдит воинов дронами, однако в настоящее время соглашение в стадии "ожидания решения". Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Также мы писали, что заместитель председателя ОВА Григорий Диденко отметил помощь для ВСУ. Судя по отчету депутата райсовета, которому передал поддержку "слуга народа", средств было потрачено явно меньше, чем на часы для награждения депутату Тамили Афанасьевой. Об этом на своей странице в Facebook отчитывался депутат райсовета Аркадия Мкртичян.

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