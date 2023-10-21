В Одесі народні обранці передали "коштовну" допомогу на ЗСУ

Передані автомобілі для ЗСУ. Фото: Facebook

Заступник голови Одеської ВА Григорій Діденко відзначився допомогою для ЗСУ. Судячи зі звіту депутата райради, якому передав підтримку "слуга народу", коштів було витрачено явно менше, ніж на годинник для нагородження депутатці Тамілі Афанасьєвій.

Про це на своїй сторінці в Facebook звітував депутат райради Аркадія Мкртичян.

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"Для наших військових отримали три автомобілі, але вони підлягають ремонту. Тож хто має бажання та можливість допомогти, звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Хочу подякувати Григорій Діденко та Хачатур Сардарян за підтримку", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що по фото складно оцінити технічний стан техніки, але, судячи з пропозицій торгового майданчика OLX, за кожен з екземплярів у стані "на ходу" просять не більше 2000$. Працездатність даних "екземплярів" викликає сумнів.

Одесити у коментарях від такої допомоги обурились.

"50 літрів бензину на 100 кілометрів шляху мінімум", – написав один із користувачів соцмережі.

Обурливе повідомлення. Фото: скриншот

Нагадаємо, у той час, коли волонтери місяцями збирають кошти на озброєння для бійців, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій елітний годинник. Вартість такого подарунка "за миротворчу діяльність" становить понад пів мільйона гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова одеського БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.



Також ми писали, що під стінами Одеської мерії знову відбувся мітинг. Одесити вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ.