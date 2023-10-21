Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі народні обранці передали "коштовну" допомогу на ЗСУ arrow

В Одесі народні обранці передали "коштовну" допомогу на ЗСУ

21 жовтня 2023 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі народні обранці передали "коштовну" допомогу на ЗСУ
Передані автомобілі для ЗСУ. Фото: Facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Заступник голови Одеської ВА Григорій Діденко відзначився допомогою для ЗСУ. Судячи зі звіту депутата райради, якому передав підтримку "слуга народу", коштів було витрачено явно менше, ніж на годинник для нагородження депутатці Тамілі Афанасьєвій.

Про це на своїй сторінці в Facebook звітував депутат райради Аркадія Мкртичян.

Читайте також:

"Для наших військових отримали три автомобілі, але вони підлягають ремонту. Тож хто має бажання та можливість допомогти, звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Хочу подякувати Григорій Діденко та Хачатур Сардарян за підтримку", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що по фото складно оцінити технічний стан техніки, але, судячи з пропозицій торгового майданчика OLX, за кожен з екземплярів у стані "на ходу" просять не більше 2000$. Працездатність даних "екземплярів" викликає сумнів.

Одесити у коментарях від такої допомоги обурились.

"50 літрів бензину на 100 кілометрів шляху мінімум", – написав один із користувачів соцмережі.

Обурливе повідомлення. Фото: скриншот

Нагадаємо, у той час, коли волонтери місяцями збирають кошти на озброєння для бійців, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко вручив депутатці Тамілі Афанасьєвій елітний годинник. Вартість такого подарунка "за миротворчу діяльність" становить понад пів мільйона гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова одеського БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. 
 
Також ми писали, що під стінами Одеської мерії знову відбувся мітинг. Одесити вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі