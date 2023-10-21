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В Одессе народные избранники передали "дорогую" помощь на ВСУ

21 октября 2023 17:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе народные избранники передали "драгоценную" помощь на ВСУ
Переданные для ВСУ автомобили. Фото: Facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Заместитель председателя Одесской ВА Григорий Диденко отличился помощью для ВСУ. Судя по отчету депутата райсовета, которому передал поддержку "слуга народа", средств было потрачено явно меньше, чем на часы для награждения депутата Тамилы Афанасьевой.

Об этом на своей странице в Facebook отчитался депутат райсовета Аркадий Мкртичян .

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"Для наших военных получили три автомобиля, но они подлежат ремонту. Поэтому кто имеет желание и возможность помочь, обращайтесь ко мне в личные сообщения. Хочу поблагодарить Григория Диденко и Хачатура Сардаряна за поддержку" , — говорится в сообщении.

Отметим, что по фото сложно оценить техническое состояние техники, но, судя по предложениям торговой площадки OLX, за каждый из экземпляров в состоянии "на ходу" просят не более 2000$. Работоспособность данных "экземпляров" вызывает сомнение.

Одесситы в комментариях от такой помощи возмутились.

"50 литров бензина на 100 километров пути минимум" , – написал один из пользователей соцсети.

Возмутительное сообщение. Фото: скриншот

Напомним, в то время, когда волонтеры месяцами собирают средства на вооружение для бойцов, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко вручил депутату Тамиле Афанасьевой элитные часы. Стоимость такого подарка "за миротворческую деятельность" составляет более полумиллиона гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава одесского БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Также мы писали, что под стенами Одесской мэрии снова состоялся митинг. Одесситы требуют от местных властей отменить тендеры на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя и направить эти деньги на нужды ВСУ.

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