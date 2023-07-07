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Одеса передала українським захисникам нові автівки та спецтехніку

7 липня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеса передала українським захисникам нові автівки та спецтехніку
Одеса передала авто для ЗСУ. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеса продовжує активно допомагати українським захисникам, розширюючи свою підтримку. Вчора ще дев'ять позашляховиків та автомобіль швидкої допомоги були відправлені до однієї з бригад.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Ці автівки були придбані в рамках міської програми допомоги територіальним оборонним бригадам за їхнім запитом. Це перша партія з 40 автівок високої прохідності.

Передані авто ЗСУ. Фото: Одеська міська рада
Передані авто ЗСУ. Фото: Одеська міська рада

Слід зазначити, що один з автомобілів швидкої допомоги був переданий Одеській громаді добровольчого формування за допомогою ізраїльських партнерів. Але зараз цей автомобіль став особливо необхідним для 126-ої бригади територіальної оборони, яка перебуває на передових позиціях.

Передані авто ЗСУ. Фото: Одеська міська рада
машина швидкої допомоги для ЗСУ. Фото: Одеська міська рада

Крім того, рятувально-водолазна служба міськради передала військовим кран-маніпулятор рідкісної модифікації з вантажністю 30 тонн. Ця спецтехніка стане в пригоді українським військовим в їх повсякденній роботі та виконанні важливих завдань.

Нагадаємо, в Одесі відбудеться благодійний концерт. Зібрані під час заходу гроші, будуть передані у благодійний фонд "Корпорація Монстрів" для забезпечення тактичної медицини для наших захисників. Зробити внески можна буде особисто в бокси перед концертом, або онлайн по QR коду, який є і на афішах заходу.

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