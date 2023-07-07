Одесса передала украинским защитникам новые автомобили и спецтехнику
Одесса продолжает активно помогать украинским защитникам, расширяя свою поддержку. Вчера еще девять внедорожников и автомобиль скорой помощи были отправлены в одну из бригад.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Эти автомобили были приобретены в рамках городской программы помощи территориальным оборонным бригадам по их запросу. Это первая партия из 40 автомобилей высокой проходимости.
Следует отметить, что один из автомобилей скорой помощи был передан Одесской общине добровольческого формирования с помощью израильских партнеров. Но сейчас этот автомобиль стал особенно необходим для 126-й бригады территориальной обороны, которая находится на передовых позициях.
Кроме того, спасательно-водолазная служба горсовета передала военным кран-манипулятор редкой модификации с грузоподъемностью 30 тонн. Эта спецтехника пригодится украинским военным в их повседневной работе и выполнении важных задач.
Напомним, в Одессе пройдет благотворительный концерт. Собранные во время мероприятия деньги будут переданы в благотворительный фонд "Корпорация Монстров" для обеспечения тактической медицины для наших защитников. Сделать взносы можно будет лично в боксы перед концертом или онлайн по QR коду, который есть и на афишах мероприятия.