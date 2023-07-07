Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесса передала украинским защитникам новые автомобили и спецтехнику arrow

Одесса передала украинским защитникам новые автомобили и спецтехнику

7 июля 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесса передала украинским защитникам новые автомобили и спецтехнику
Одесса передала автомобиль для ВСУ. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесса продолжает активно помогать украинским защитникам, расширяя свою поддержку. Вчера еще девять внедорожников и автомобиль скорой помощи были отправлены в одну из бригад.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Эти автомобили были приобретены в рамках городской программы помощи территориальным оборонным бригадам по их запросу. Это первая партия из 40 автомобилей высокой проходимости.

Переданы авто ВСУ. Фото: Одесский городской совет
Переданы авто ВСУ. Фото: Одесский городской совет

Следует отметить, что один из автомобилей скорой помощи был передан Одесской общине добровольческого формирования с помощью израильских партнеров. Но сейчас этот автомобиль стал особенно необходим для 126-й бригады территориальной обороны, которая находится на передовых позициях.

Переданы авто ВСУ. Фото: Одесский городской совет
машина скорой помощи для ВСУ. Фото: Одесский городской совет

Кроме того, спасательно-водолазная служба горсовета передала военным кран-манипулятор редкой модификации с грузоподъемностью 30 тонн. Эта спецтехника пригодится украинским военным в их повседневной работе и выполнении важных задач.

Напомним, в Одессе пройдет благотворительный концерт. Собранные во время мероприятия деньги будут переданы в благотворительный фонд "Корпорация Монстров" для обеспечения тактической медицины для наших защитников. Сделать взносы можно будет лично в боксы перед концертом или онлайн по QR коду, который есть и на афишах мероприятия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз