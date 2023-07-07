Одесса передала украинским защитникам новые автомобили и спецтехнику

Одесса передала автомобиль для ВСУ. Фото: Одесский городской совет

Одесса продолжает активно помогать украинским защитникам, расширяя свою поддержку. Вчера еще девять внедорожников и автомобиль скорой помощи были отправлены в одну из бригад.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Эти автомобили были приобретены в рамках городской программы помощи территориальным оборонным бригадам по их запросу. Это первая партия из 40 автомобилей высокой проходимости.

Переданы авто ВСУ. Фото: Одесский городской совет

Следует отметить, что один из автомобилей скорой помощи был передан Одесской общине добровольческого формирования с помощью израильских партнеров. Но сейчас этот автомобиль стал особенно необходим для 126-й бригады территориальной обороны, которая находится на передовых позициях.

машина скорой помощи для ВСУ. Фото: Одесский городской совет

Кроме того, спасательно-водолазная служба горсовета передала военным кран-манипулятор редкой модификации с грузоподъемностью 30 тонн. Эта спецтехника пригодится украинским военным в их повседневной работе и выполнении важных задач.

Напомним, в Одессе пройдет благотворительный концерт. Собранные во время мероприятия деньги будут переданы в благотворительный фонд "Корпорация Монстров" для обеспечения тактической медицины для наших защитников. Сделать взносы можно будет лично в боксы перед концертом или онлайн по QR коду, который есть и на афишах мероприятия.