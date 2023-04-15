Одеса підписала меморандум про співпрацю з Венецією: про що саме йде мова

В Одесу прибула делегація міста Венеції. Фото: Одеська міська рада

В Одесу з офіційним візитом прибула делегація міста Венеції на чолі з мером міста паном Луїджі Бруньяро. В рамках візиту було підписано Меморандум про взаєморозуміння між містами, спрямований на співпрацю у сфері збереження та розвитку культурної спадщини міста Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що історія Одеси тісно пов’язана з історією Італії, оскільки багато архітектурних шедеврів міста створені італійцями. Залучення італійських фахівців до розвитку міського простору Одеси та реставрації пам’яток сприятиме збереженню культурної спадщини міста.

Одеса підписала меморандум про співпрацю з Венецією. Фото: Одеська міська рада

"У Венеції є величезний досвід реставраційних робіт, і ми готові ним ділитися з Одесою. А після перемоги — допомогти й у розвитку порту. Це зробить міцнішою всю Україну", — сказав Луїджі Бруньяро.

Зазначимо, Венеція надала тимчасовий прихисток понад 1500 біженців з України. Також італійське місто готове співпрацювати з одеською мерію в питанні організації відпочинку дітей, які втратили на війні одного з батьків.

Нагадаємо, у рамках офіційного візиту одеської делегації до міста-побратима Йокогами, Геннадій Труханов зустрівся з мером японського міста, паном Такехару Яманакою. Основною темою зустрічі стало обговорення майбутньої співпраці між містами та питання розбудови критичної інфраструктури Одеси.