Одесса подписала меморандум о сотрудничестве с Венецией: о чем идет речь

В Одессу прибыла делегация Венеции. Фото: Одесский городской совет

В Одессу с официальным визитом прибыла делегация города Венеции во главе с мэром города г-ном Луиджи Бруньяро. В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между городами, направленный на сотрудничество в области сохранения и развития культурного наследия Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что история Одессы тесно связана с историей Италии, поскольку многие архитектурные шедевры города созданы итальянцами. Привлечение итальянских специалистов к развитию городского пространства и реставрации памятников будет способствовать сохранению культурного наследия города.

Одесса подписала меморандум о сотрудничестве с Венецией. Фото: Одесский городской совет

"В Венеции есть огромный опыт реставрационных работ, и мы готовы им делиться с Одессой. А после победы — помочь и в развитии порта. Это укрепит всю Украину", — сказал Луиджи Бруньяро.

Отметим, Венеция предоставила временное убежище более 1500 беженцев из Украины. Также итальянский город готов сотрудничать с одесской мэрией в вопросе организации отдыха детей, потерявших на войне одного из родителей.

Напомним, в рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы, Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, г-ном Такехаром Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.