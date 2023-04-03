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Одеса поповнилася новими мешканцями: серед новонароджених три пари близнюків

3 квітня 2023 20:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеса поповнилася новими мешканцями: серед новонароджених три пари близнюків
Минулого тижня в Одесі народилося 122 маленьких українців
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Лікарі Одеси минулого тижня прийняли пологи у більше ніж сотні породіль.  Хлопчиків народилося на два більше, ніж дівчаток.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Минулого тижня в Одесі народилися 122 маленьких українців, серед яких три пари близнюків. Населення Одеси поповнили 62 хлопчики та 60 дівчаток",— йдеться у повідомленні.

В міській раді зазначають, що усі пологові будинки Одеси працюють у повному обсязі, забезпечені електроенергією, водою та теплом. Медперсонал знаходиться на робочих місцях.

Зазначимо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.

Нагадаємо, в Одесі сім’я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця отримувати 6 700 гривень замість 2 272 гривень. Також змінились умови надання послуги: забезпечуватимуть саме тих, хто  найбільше цього потребує.

Батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги "муніципальна няня", повинні підтвердити своє право на таке відшкодування. Для цього потрібно подати документи, передбачені Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", до районних управлінь соціального захисту населення.

Фото: Вікна

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