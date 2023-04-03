Одесса пополнилась новыми жителями: среди новорожденных три пары близнецов

На прошлой неделе в Одессе родилось 122 маленьких украинца

Врачи Одессы на прошлой неделе приняли роды более чем у сотни рожениц. Мальчиков родилось на два больше нежели девочек.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"На прошлой неделе в Одессе родились 122 маленьких украинца, среди которых три пары близнецов. Население Одессы пополнили на 62 мальчика и 60 девочек ", — говорится в сообщении.

В городском совете отмечают, что все роддома Одессы работают в полном объеме, обеспечены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах.

Отметим, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины, ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.

Напомним, в Одессе семья, на возмещение услуги няне, сможет ежемесячно получать 6700 гривен вместо 2272 гривен. Также изменились условия предоставления услуги: будут обеспечивать именно тех, кто больше в этом нуждается.

Родители, опекуны ребенка младше трех лет, получающие возмещение стоимости услуги "муниципальная няня", должны подтвердить свое право на такое возмещение. Для этого нужно подать документы, предусмотренные Порядком возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", в районные управления социальной защиты населения.

Фото: Вікна