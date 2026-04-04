Одеса стала основою гумору: Борис Барський про появу "Маски шоу"

Одеський комік Борис Барський. Фото: Новини.LIVE

Легендарні "Маски шоу" з’явилися в Одесі не випадково. Творці проєкту переконані, що саме атмосфера міста, його люди і стиль спілкування стали фундаментом для цього унікального гумору.

Про це Новини.LIVE поспілкувалися з коміком та одним із засновників "Маски-шоу" Борисом Барським.

Як з'явилося шоу

За словами Бориса Барського, "Маски шоу" давно вийшли за межі звичайного телевізійного формату і стали частиною культурної історії Одеси. Проєкт, який починався як експеримент, поступово перетворився на впізнаваний стиль гумору, зрозумілий далеко за межами України. Творець переконаний, що вирішальну роль у цьому відіграло саме місто.

"Я думаю, що це не випадково, що це в Одесі. Це енергетика цього міста, яка робить людей більш душевними, гостинними, веселими, іронічними. І саме ця енергія впливає на те, як народжується гумор", — каже Борис Барський.

Комік розповідає, що ключову роль зіграли й самі одесити, а саме їхня реакція, темп спілкування і здатність швидко вловлювати сенс жарту. Це і сформувало той тип гумору, який згодом став впізнаваним.

"Одесити — це люди, які відчувають жарт ще до того, як він прозвучить до кінця. Вони вже реагують, вони вже включені в процес. І це дуже сильно впливає на те, як будується гумор", — додає творець "Маски шоу".

На сцені Борис Барський під час вистави. Фото: Теарт "Маски"

Одеські проєкти на всіх телебаченнях

У певний період саме одеські гумористичні проєкти почали активно з’являтися на телебаченні. Це стало своєрідним феноменом, коли місто фактично задавало тон у цьому жанрі.

"Тоді Одеса фактично перекрила всі екрани. З’явилися різні проєкти, і багато з них виросли саме з цього середовища. Це був цілий пласт гумору", — додав Борис Барський.

Що відомо про проєкт "Маски шоу"

"Маски шоу" з’явилися в Одесі ще на початку 90-х — перші випуски вийшли приблизно у 1991 році, тож зараз проєкту вже 35 років. Його придумали актори театру "Маски", серед яких Георгій Делієв, Борис Барський, Наталія Бузько, Володимир Комаров, Олександр Постоленко та Михайло Волошин. Фішка шоу була в тому, що там майже не було слів, а усе трималося на міміці, рухах і абсурдних ситуаціях, які були зрозумілі без перекладу.

Актори театру "Маски". Фото: Теарт "Маски"

Як писали раніше Новини.LIVE 29 березня помер український комік, один із засновників "Маски шоу" і актор Володимир Комаров. Йому було 62 роки. Причиною смерті стала серцева недостатність. Прощання відбулося у середу, 1 квітня, у Пантелеймонівському монастирі в Одесі.

Також Новини.LIVE писали, що після звістки про смерть коміка Володимира Комарова містяни масово висловлюють співчуття його рідним і близьким. У соцмережах з’явилися десятки дописів із теплими словами та спогадами. Люди згадують його як яскраву і щиру людину, яка вміла дарувати радість. Багато колег наголошують, що артист прожив насичене життя і залишив по собі величезну спадщину. Його гумор і енергія запам’яталися тисячам глядачів. Водночас усі визнають, що втрату важко прийняти.