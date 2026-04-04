Одесса стала основой юмора: Борис Барский о появлении "Маски шоу"

Одесса стала основой юмора: Борис Барский о появлении "Маски шоу"

Дата публикации 4 апреля 2026 15:30
Одесский комик Борис Барский. Фото: Новини.LIVE

Легендарные "Маски шоу" появились в Одессе не случайно. Создатели проекта убеждены, что именно атмосфера города, его люди и стиль общения стали фундаментом для этого уникального юмора.

Об этом Новини.LIVE пообщались с комиком и одним из основателей "Маски-шоу" Борисом Барским.

Как появилось шоу

По словам Бориса Барского, "Маски шоу" давно вышли за пределы обычного телевизионного формата и стали частью культурной истории Одессы. Проект, который начинался как эксперимент, постепенно превратился в узнаваемый стиль юмора, понятный далеко за пределами Украины. Создатель убежден, что решающую роль в этом сыграл именно город.

"Я думаю, что это не случайно, что это в Одессе. Это энергетика этого города, которая делает людей более душевными, гостеприимными, веселыми, ироничными. И именно эта энергия влияет на то, как рождается юмор", — говорит Борис Барский.

Комик рассказывает, что ключевую роль сыграли и сами одесситы, а именно их реакция, темп общения и способность быстро улавливать смысл шутки. Это и сформировало тот тип юмора, который впоследствии стал узнаваемым.

"Одесситы — это люди, которые чувствуют шутку еще до того, как она прозвучит до конца. Они уже реагируют, они уже включены в процесс. И это очень сильно влияет на то, как строится юмор", — добавляет создатель "Маски шоу".

Борис Барський під час виступу
На сцене Борис Барский во время спектакля. Фото: Теарт "Маски"

Одесские проекты на всех телевидениях

В определенный период именно одесские юмористические проекты начали активно появляться на телевидении. Это стало своеобразным феноменом, когда город фактически задавал тон в этом жанре.

"Тогда Одесса фактически перекрыла все экраны. Появились различные проекты, и многие из них выросли именно из этой среды. Это был целый пласт юмора", — добавил Борис Барский.

Что известно о проекте "Маски шоу"

"Маски шоу" появились в Одессе еще в начале 90-х - первые выпуски вышли примерно в 1991 году, поэтому сейчас проекту уже 35 лет. Его придумали актеры театра "Маски", среди которых Георгий Делиев, Борис Барский, Наталья Бузько, Владимир Комаров, Александр Постоленко и Михаил Волошин. Фишка шоу была в том, что там почти не было слов, а все держалось на мимике, движениях и абсурдных ситуациях, которые были понятны без перевода.

Борис Барський сидить на колінах під час вистави
Актеры театра "Маски". Фото: Теарт "Маски"

Как писали ранее Новини.LIVE, 29 марта умер украинский комик, один из основателей "Маски шоу" и актер Владимир Комаров. Ему было 62 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание состоялось в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре в Одессе.

Также Новини.LIVE писали, что после известия о смерти комика Владимира Комарова горожане массово выражают соболезнования его родным и близким. В соцсетях появились десятки сообщений с теплыми словами и воспоминаниями. Люди вспоминают его как яркого и искреннего человека, который умел дарить радость. Многие коллеги отмечают, что артист прожил насыщенную жизнь и оставил после себя огромное наследие. Его юмор и энергия запомнились тысячам зрителей. В то же время все признают, что потерю тяжело принять.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
