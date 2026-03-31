Одесити про Володимира Комарова: що пишуть містяни у соцмережах
В Одесі після звістки про смерть коміка Володимира Комарова містяни масово висловлюють співчуття його рідним і близьким. Друзі, колеги та знайомі діляться спогадами про артиста і його життя. Багато хто згадує спільні проєкти, виступи та особисті історії. Для одеситів він назавжди залишиться символом гумору й тепла.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.
Смерть артиста
29 березня 2026 року перестало битися серце Володимира Комарова — актора, коміка та одного з символів одеського гумору. Йому було 63 роки. Його ім’я нерозривно пов’язане з "Маски-шоу", а також власними творчими проєктами, музикою та виступами. В останні роки він працював екскурсоводом і займався виготовленням курильних люльок.
Спогади колег і друзів
Звістка про смерть Володимира Комарова сколихнула творче середовище Одеси. У соцмережах з’явилися десятки дописів із теплими словами та спогадами. Люди згадують його як яскраву і щиру людину, яка вміла дарувати радість. Багато колег наголошують, що артист прожив насичене життя і залишив по собі величезну спадщину. Його гумор і енергія запам’яталися тисячам глядачів. Водночас усі визнають, що втрату важко прийняти.
"Комарик — молодець! Прожив яскраве життя і подарував людям неймовірну кількість радості! Але нам тепер його буде дуже не вистачати", — зазначив художній керівник "Маски-шоу" Георгій Делієв.
Друзі також звертають увагу на багатогранність артиста та його таланти. Він реалізовував себе в різних сферах і завжди залишався щирим у творчості. Його відхід називають передчасним.
"Так багато було вам дано від Бога: пайпмейкер, музикант, актор, екскурсовод. Як багато було зроблено, але як рано ви пішли", — написав поет Олександр Ровний.
Чимало дописів мають дуже особистий характер. Люди діляться теплими спогадами про дружбу, спільні моменти та підтримку. Для багатьох він був значно більше, ніж просто артист.
"Він був другом — теплим, живим, справжнім. Жив чесно і з любов’ю до людей. Світла пам’ять, Володя. Ти завжди будеш з нами", — поділилася Олена Асміла.
Окремі історії передають атмосферу пригод, якою було наповнене його життя. Близькі згадують його як людину, з якою завжди було цікаво і непередбачувано. Такі моменти залишили яскравий слід у пам’яті.
"Для нього вся життя розгорталася як шоу — з клоунадою, гуляннями і непередбачуваними фіналами. Нам було з тобою весело, Вовчик", — зазначила Ірина Ангелова.
Є й спогади про останні зустрічі та роки життя артиста. Люди говорять про те, як швидко минає час і як боляче усвідомлювати втрату. Водночас вони дякують за все, що він залишив після себе.
"Як шкода, що ми більше не побачимо посмішки і не почуємо голосу Володі. Прощаюсь бурхливими оплесками", — написав фотограф Борис Бухман.
Деякі реакції короткі, але дуже емоційні. Вони передають шок і біль від новини про смерть. Для багатьох це стала особиста втрата.
"Вовка був дуже значимим для мене і для Одеси. Я його ніколи не забуду", — зазначив журналіст Михайло Бейзерман.
Частина дописів — це великі спогади про роки знайомства та спільні історії. Автори підкреслюють, що Комаров був особистістю у всьому, що робив. Його відхід називають завершенням цілої епохи.
"Комаров був — особистістю. Із його відходом йде епоха. Йому було лише 63", — поділився Олексій Мочанов.
Артисту пригадють й його добре серце, адже він робив багато добрих справ. Люди відзначають його відкритість, харизму та готовність долучатися до важливих ініціатив. Саме таким його і запам’ятають.
"Його ім’я, присутність і харизма стали величезним внеском у нашу ідею. Спи спокійно, добра людино", — заявив Сергій Дібров.
Прощання з Комаровим
Прощання з Володимиром Комаровим відбудеться 1 квітня о 13:00 у Свято-Пантелеймонівському чоловічому монастирі в Одесі. Місто прощається з людиною, яка десятиліттями дарувала сміх і залишила помітний слід у культурному житті.
