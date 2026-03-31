Головна Одеса Одесити про Володимира Комарова: що пишуть містяни у соцмережах

Одесити про Володимира Комарова: що пишуть містяни у соцмережах

Дата публікації: 31 березня 2026 16:11
Одесити про Володимира Комарова: що пишуть містяни у соцмережах
Артист Володимир Комаров. Фото: Одеська міська рада

В Одесі після звістки про смерть коміка Володимира Комарова містяни масово висловлюють співчуття його рідним і близьким. Друзі, колеги та знайомі діляться спогадами про артиста і його життя. Багато хто згадує спільні проєкти, виступи та особисті історії. Для одеситів він назавжди залишиться символом гумору й тепла.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Смерть артиста

29 березня 2026 року перестало битися серце Володимира Комарова — актора, коміка та одного з символів одеського гумору. Йому було 63 роки. Його ім’я нерозривно пов’язане з "Маски-шоу", а також власними творчими проєктами, музикою та виступами. В останні роки він працював екскурсоводом і займався виготовленням курильних люльок.

Спогади колег і друзів

Звістка про смерть Володимира Комарова сколихнула творче середовище Одеси. У соцмережах з’явилися десятки дописів із теплими словами та спогадами. Люди згадують його як яскраву і щиру людину, яка вміла дарувати радість. Багато колег наголошують, що артист прожив насичене життя і залишив по собі величезну спадщину. Його гумор і енергія запам’яталися тисячам глядачів. Водночас усі визнають, що втрату важко прийняти.

"Комарик — молодець! Прожив яскраве життя і подарував людям неймовірну кількість радості! Але нам тепер його буде дуже не вистачати", — зазначив художній керівник "Маски-шоу" Георгій Делієв.

Георгій Делієв про колегу. Фото: скриншот з Facebook

Друзі також звертають увагу на багатогранність артиста та його таланти. Він реалізовував себе в різних сферах і завжди залишався щирим у творчості. Його відхід називають передчасним.

"Так багато було вам дано від Бога: пайпмейкер, музикант, актор, екскурсовод. Як багато було зроблено, але як рано ви пішли", — написав поет Олександр Ровний.

Одесити про Володимира Комарова
Поет присвятив вірш Комарову. Фото: скриншот з Facebook

Чимало дописів мають дуже особистий характер. Люди діляться теплими спогадами про дружбу, спільні моменти та підтримку. Для багатьох він був значно більше, ніж просто артист.

"Він був другом — теплим, живим, справжнім. Жив чесно і з любов’ю до людей. Світла пам’ять, Володя. Ти завжди будеш з нами", — поділилася Олена Асміла.

Одесити про Володимира Комарова
Одеситка про коміка. Фото: скриншот з Facebook

Окремі історії передають атмосферу пригод, якою було наповнене його життя. Близькі згадують його як людину, з якою завжди було цікаво і непередбачувано. Такі моменти залишили яскравий слід у пам’яті.

"Для нього вся життя розгорталася як шоу — з клоунадою, гуляннями і непередбачуваними фіналами. Нам було з тобою весело, Вовчик", — зазначила Ірина Ангелова.

Одесити про Володимира Комарова
Рестораторка про артиста. Фото: скриншот з Facebook

Є й спогади про останні зустрічі та роки життя артиста. Люди говорять про те, як швидко минає час і як боляче усвідомлювати втрату. Водночас вони дякують за все, що він залишив після себе.

"Як шкода, що ми більше не побачимо посмішки і не почуємо голосу Володі. Прощаюсь бурхливими оплесками", — написав фотограф Борис Бухман.

Одесити про Володимира Комарова
Фотограф про зустріч. Фото: скриншот з Facebook

Деякі реакції короткі, але дуже емоційні. Вони передають шок і біль від новини про смерть. Для багатьох це стала особиста втрата.

"Вовка був дуже значимим для мене і для Одеси. Я його ніколи не забуду", — зазначив журналіст Михайло Бейзерман.

Одесити про Володимира Комарова
Журналіст про значення коміка. Фото: скриншот з Facebook

Частина дописів — це великі спогади про роки знайомства та спільні історії. Автори підкреслюють, що Комаров був особистістю у всьому, що робив. Його відхід називають завершенням цілої епохи.

"Комаров був — особистістю. Із його відходом йде епоха. Йому було лише 63", — поділився Олексій Мочанов.

Одесити про Володимира Комарова
Одесит згадує про знайомство. Фото: скриншот з Facebook

Артисту пригадють й його добре серце, адже він робив багато добрих справ. Люди відзначають його відкритість, харизму та готовність долучатися до важливих ініціатив. Саме таким його і запам’ятають.

"Його ім’я, присутність і харизма стали величезним внеском у нашу ідею. Спи спокійно, добра людино", — заявив Сергій Дібров.

Одесити про Володимира Комарова
Житель Одеси про спільні справи. Фото: скриншот з Facebook

Прощання з Комаровим

Прощання з Володимиром Комаровим відбудеться 1 квітня о 13:00 у Свято-Пантелеймонівському чоловічому монастирі в Одесі. Місто прощається з людиною, яка десятиліттями дарувала сміх і залишила помітний слід у культурному житті.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі помер Віллен Новак – режисер-постановник, народний артист України та член-кореспондент Національної академії мистецтв. Він понад півстоліття творив на Одеській кіностудії та виховав покоління українських кіномитців. Дату прощання повідомлять пізніше.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі на 82-му році життя померла заслужена артистка України Ірина Черкаська. Вона присвятила рідній сцені понад 60 років, зіграла десятки яскравих ролей й до останнього виходила до глядачів.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
