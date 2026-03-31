Главная Одесса

Одесситы о Владимире Комарове: что пишут горожане в соцсетях

Дата публикации 31 марта 2026 16:11
Артист Владимир Комаров. Фото: Одесский городской совет

В Одессе после известия о смерти комика Владимира Комарова горожане массово выражают соболезнования его родным и близким. Друзья, коллеги и знакомые делятся воспоминаниями об артисте и его жизни. Многие вспоминают совместные проекты, выступления и личные истории. Для одесситов он навсегда останется символом юмора и тепла.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Смерть артиста

29 марта 2026 года перестало биться сердце Владимира Комарова — актера, комика и одного из символов одесского юмора. Ему было 63 года. Его имя неразрывно связано с "Маски-шоу", а также собственными творческими проектами, музыкой и выступлениями. В последние годы он работал экскурсоводом и занимался изготовлением курительных трубок.

Воспоминания коллег и друзей

Известие о смерти Владимира Комарова всколыхнуло творческую среду Одессы. В соцсетях появились десятки сообщений с теплыми словами и воспоминаниями. Люди вспоминают его как яркого и искреннего человека, который умел дарить радость. Многие коллеги отмечают, что артист прожил насыщенную жизнь и оставил после себя огромное наследие. Его юмор и энергия запомнились тысячам зрителей. В то же время все признают, что потерю трудно принять.

"Комарик — молодец! Прожил яркую жизнь и подарил людям невероятное количество радости! Но нам теперь его будет очень не хватать", — отметил художественный руководитель "Маски-шоу" Георгий Делиев.

Читайте также:
Одесити про померлого Володимира Комарова
Георгий Делиев о коллеге. Фото: скриншот из Facebook

Друзья также обращают внимание на многогранность артиста и его таланты. Он реализовывал себя в разных сферах и всегда оставался искренним в творчестве. Его уход называют преждевременным.

"Так много было вам дано от Бога: пайпмейкер, музыкант, актер, экскурсовод. Как много было сделано, но как рано вы ушли", — написал поэт Александр Ровный.

Поэт посвятил стихотворение Комарову. Фото: скриншот из Facebook

Многие сообщения носят очень личный характер. Люди делятся теплыми воспоминаниями о дружбе, совместных моментах и поддержке. Для многих он был значительно больше, чем просто артист.

"Он был другом — теплым, живым, настоящим. Жил честно и с любовью к людям. Светлая память, Володя. Ты всегда будешь с нами", — поделилась Елена Асмила.

Одесситка о комике. Фото: скриншот из Facebook

Отдельные истории передают атмосферу приключений, которой была наполнена его жизнь. Близкие вспоминают его как человека, с которым всегда было интересно и непредсказуемо. Такие моменты оставили яркий след в памяти.

"Для него вся жизнь разворачивалась как шоу — с клоунадой, гуляниями и непредсказуемыми финалами. Нам было с тобой весело, Вовчик", — отметила Ирина Ангелова.

Ресторатор об артисте. Фото: скриншот из Facebook

Есть и воспоминания о последних встречах и годах жизни артиста. Люди говорят о том, как быстро проходит время и как больно осознавать потерю. В то же время они благодарят за все, что он оставил после себя.

"Как жаль, что мы больше не увидим улыбки и не услышим голоса Володи. Прощаюсь бурными аплодисментами", — написал фотограф Борис Бухман.

Фотограф о встрече. Фото: скриншот из Facebook

Некоторые реакции короткие, но очень эмоциональные. Они передают шок и боль от новости о смерти. Для многих это стала личная потеря.

"Вовка был очень значимым для меня и для Одессы. Я его никогда не забуду", — отметил журналист Михаил Бейзерман.

Журналист о значении комика. Фото: скриншот из Facebook

Часть постов — это большие воспоминания о годах знакомства и совместных историях. Авторы подчеркивают, что Комаров был личностью во всем, что делал. Его уход называют завершением целой эпохи.

"Комаров был — личностью. С его уходом уходит эпоха. Ему было всего 63", — поделился Алексей Мочанов.

Одессит вспоминает о знакомстве. Фото: скриншот из Facebook

Артисту вспомнят и его доброе сердце, ведь он делал много добрых дел. Люди отмечают его открытость, харизму и готовность участвовать в важных инициативах. Именно таким его и запомнят.

"Его имя, присутствие и харизма стали огромным вкладом в нашу идею. Спи спокойно, добрый человек", — заявил Сергей Дибров.

Житель Одессы о совместных делах. Фото: скриншот из Facebook

Прощание с Комаровым

Прощание с Владимиром Комаровым состоится 1 апреля в 13:00 в Свято-Пантелеймоновском мужском монастыре в Одессе. Город прощается с человеком, который десятилетиями дарил смех и оставил заметный след в культурной жизни.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе умер Виллен Новак — режиссер-постановщик, народный артист Украины и член-корреспондент Национальной академии искусств. Он более полувека творил на Одесской киностудии и воспитал поколение украинских кинематографистов. Дату прощания сообщат позже.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская. Она посвятила родной сцене более 60 лет, сыграла десятки ярких ролей и до последнего выходила к зрителям.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
