Одеса на 4-му місці за рівнем якості життя - рейтинг

Центр Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса посіла четверте місце за рівнем індексу якості життя серед усіх українських міст. А лідером рейтингу стала культурна столиця країни — Львів.

Про це йдеться в рейтингу Numbeo.

Реклама

Читайте також:

Лідери рейтингу

Міжнародна платформа Numbeo оприлюднила новий рейтинг якості життя в містах. По Україні абсолютним лідером став Львів, індекс у культурної столиці сягнув відмітки 136,6. Друге місце посів прифронтовий Харків (117,9), а третє — Київ (114,2). На четвертому опинилася Одеса з показником 113,8. Замикає ТОП-5 Дніпро з рівнем 100,2.

Рейтинг по Україні. Фото: скриншот сайту Numbeo

Додамо, індекс якості життя є показником низки критеріїв, таких як освіта, здоров'я, та валовий національний дохід на душу населення, екологія, транспортна ситуація, та багато іншого. Numbeo формує рейтинги на основі інформації, яку надають користувачі з усього світу. Це дозволяє створити більш реалістичну картину, ніж офіційна статистика.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що українці увійшли до рейтингу найбагатіших емігрантів у США. А також про ТОП-5 країн Європи для літнього туризму.