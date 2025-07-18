Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса у п'ятірці за якістю життя в Україні — деталі рейтингу

Одеса у п'ятірці за якістю життя в Україні — деталі рейтингу

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 11:14
Одеса на 4-му місці за рівнем якості життя - рейтинг
Центр Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса посіла четверте місце за рівнем індексу якості життя серед усіх українських міст. А лідером рейтингу стала культурна столиця країни — Львів.

Про це йдеться в рейтингу Numbeo.

Реклама
Читайте також:

Лідери рейтингу

Міжнародна платформа Numbeo оприлюднила новий рейтинг якості життя в містах. По Україні абсолютним лідером став Львів, індекс у культурної столиці сягнув відмітки  136,6. Друге місце посів прифронтовий Харків (117,9), а третє — Київ (114,2). На четвертому опинилася Одеса з показником 113,8. Замикає ТОП-5 Дніпро з рівнем 100,2.

None - фото 1
Рейтинг по Україні. Фото: скриншот сайту Numbeo

Додамо, індекс якості життя є показником низки критеріїв, таких як освіта, здоров'я, та валовий національний дохід на душу населення, екологія, транспортна ситуація, та багато іншого. Numbeo формує рейтинги на основі інформації, яку надають користувачі з усього світу. Це дозволяє створити більш реалістичну картину, ніж офіційна статистика.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що українці увійшли до рейтингу найбагатіших емігрантів у США. А також про ТОП-5 країн Європи для літнього туризму.

Одеса рейтинг Україна Новини Одеси життя
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації