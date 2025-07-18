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Главная Одесса Одесса в пятерке по качеству жизни в Украине — детали рейтинга

Одесса в пятерке по качеству жизни в Украине — детали рейтинга

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 11:14
Одесса на 4 месте по уровню качества жизни - рейтинг
Центр Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса заняла четвертое место по уровню индекса качества жизни среди всех украинских городов. А лидером рейтинга стала культурная столица страны — Львов.

Об этом говорится в рейтинге Numbeo.

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Лидеры рейтинга

Международная платформа Numbeo обнародовала новый рейтинг качества жизни в городах. По Украине абсолютным лидером стал Львов, индекс в культурной столице достиг отметки 136,6. Второе место занял прифронтовой Харьков (117,9), а третье — Киев (114,2). На четвертом оказалась Одесса с показателем 113,8. Замыкает Топ-5 Днепр с уровнем 100,2.

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Рейтинг по Украине. Фото: скриншот сайта Numbeo

Добавим, индекс качества жизни является показателем ряда критериев, таких как образование, здоровье, и валовой национальный доход на душу населения, экология, транспортная ситуация, и многое другое. Numbeo формирует рейтинги на основе информации, которую предоставляют пользователи со всего мира. Это позволяет создать более реалистичную картину, чем официальная статистика.

Напомним, недавно мы писали о том, что украинцы вошли в рейтинг самых богатых эмигрантов в США. А также о Топ-5 стран Европы для летнего туризма.

Одесса рейтинг Украина Новости Одессы жизнь
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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