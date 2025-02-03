Одеса потрапила у Топ-20 найнебезпечніших міст в Європі

Одеський оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Одеса потрапила до ТОП-20 найнебезпечніших міст в Європі разом з Неаполем, Лондоном та Парижем. Очолив рейтинг населений пункт Бредфорд в Англії.

Такий рейтинг надає дослідницька компанія Numbeo.

Читайте також:

Одеса у рейтингу

Одеса посіла почесне 17-те місце найнебезпечніших міст Європи в оновленому рейтингу дослідницької компанії Numbeo. Окрім "Південної Пальміри", до списку увійшло українське Дніпро, яке його замикає і посіло 20-те місце. Усе через постійні обстріли РФ, від яких регулярно страждає цивільне населення.

Хто ще у рейтингу

Випереджають Одесу у рейтингу такі міста, як Лондон, Афіни, Манчестер, Мальмо, Ніцца, Ліон, Париж, Нант, Гренобль, Монпєль’є, Ль’єж, Неаполь, Бірменгем, Ковентрі, Марсель і Бредфорт, що опинився на першому місці.

Рейтинг найнебезпечніших міст Європи Numbeo. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про солдата, який торгував боєприпасами з фронту. А також про небезпеку для Одещини від кораблів РФ в Чорному морі.

