Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Одесса попала в ТОП-20 самых опасных городов в Европе на ряду с Неаполем, Лондоном и Парижем. Возглавил рейтинг населенный пункт Брэдфорд в Англии.

Такой рейтинг предоставляет исследовательская компания Numbeo.

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Одесса в рейтинге

Одесса заняла почетное 17-е место самых опасных городов Европы в обновленном рейтинге исследовательской компании Numbeo. Кроме "Южной Пальмиры", в список вошел украинский Днепр, который его замыкает, заняв 20-е место. Все из-за постоянных обстрелов РФ, от которых регулярно страдает гражданское население.

Кто еще в рейтинге

Опережают Одессу в рейтинге такие города как Лондон, Афины, Манчестер, Мальмо, Ницца, Лион, Париж, Нант, Гренобль, Монпелье, Льеж, Неаполь, Бирмингем, Ковентри, Марсель и Брэдфорт, оказавшийся на первом месте.

Рейтинг самых опасных городов Европы Numbeo. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о солдате, который торговал боеприпасами с фронта. А также об опасности для Одесской области от кораблей РФ в Черном море.