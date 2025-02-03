Одесса в ТОП-20 самых опасных городов Европы — рейтинг
Одесса попала в ТОП-20 самых опасных городов в Европе на ряду с Неаполем, Лондоном и Парижем. Возглавил рейтинг населенный пункт Брэдфорд в Англии.
Такой рейтинг предоставляет исследовательская компания Numbeo.
Одесса в рейтинге
Одесса заняла почетное 17-е место самых опасных городов Европы в обновленном рейтинге исследовательской компании Numbeo. Кроме "Южной Пальмиры", в список вошел украинский Днепр, который его замыкает, заняв 20-е место. Все из-за постоянных обстрелов РФ, от которых регулярно страдает гражданское население.
Кто еще в рейтинге
Опережают Одессу в рейтинге такие города как Лондон, Афины, Манчестер, Мальмо, Ницца, Лион, Париж, Нант, Гренобль, Монпелье, Льеж, Неаполь, Бирмингем, Ковентри, Марсель и Брэдфорт, оказавшийся на первом месте.
Напомним, недавно мы писали о солдате, который торговал боеприпасами с фронта. А также об опасности для Одесской области от кораблей РФ в Черном море.
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