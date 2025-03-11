Одеса одне із самих дорогих міст України

Одеса у ТОП-3 найдорожчих міст України — рейтинг
Одеса на третьому місці в рейтингу найдорожчих міст України і на 160-му серед міст всього світу. В нашій країні випереджають її лише Дніпро та Київ.
Про це ми дізналися з рейтингу numbeo.
Скільки коштує жити в Одесі
Орієнтовні місячні витрати на одну особу в нашому місті становлять 19 020 гривень без орендної плати. Якщо в сім'ї чотири людини — 66 261 гривню. Крім того, Одеса на 11,9% дешевша за Київ (також без урахування квартплати). Серед українських міст у ТОП-5 найдорожчих для проживання потрапили ще Львів та Харків.
Додамо, середня заробітня платня в Одесі у 2025 році — 22 500 гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещину оцінили у 10 мільярдів доларів. А також про рейтинг бюджетних смартфонів.
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