Одеса одне із самих дорогих міст України

Одеса в день. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса на третьому місці в рейтингу найдорожчих міст України і на 160-му серед міст всього світу. В нашій країні випереджають її лише Дніпро та Київ.

Про це ми дізналися з рейтингу numbeo.

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Орієнтовні місячні витрати на одну особу в нашому місті становлять 19 020 гривень без орендної плати. Якщо в сім'ї чотири людини — 66 261 гривню. Крім того, Одеса на 11,9% дешевша за Київ (також без урахування квартплати). Серед українських міст у ТОП-5 найдорожчих для проживання потрапили ще Львів та Харків.

Одеса у рейтингу. Фото: скриншот

Одеса серед міст України. Фото: скриншот

Додамо, середня заробітня платня в Одесі у 2025 році — 22 500 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещину оцінили у 10 мільярдів доларів. А також про рейтинг бюджетних смартфонів.