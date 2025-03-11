Одесса один из самых дорогих городов Украины

Одесса в день. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса на третьем месте в рейтинге самых дорогих городов Украины и на 160-м среди городов всего мира. В нашей стране опережают ее только Днепр и Киев.

Об этом мы узнали из рейтинга numbeo.

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Ориентировочные месячные расходы на одного человека в нашем городе составляют 19 020 гривен без арендной платы. Если в семье четыре человека — 66 261 гривну. Кроме того, Одесса на 11,9% дешевле Киева (также без учета квартплаты). Среди украинских городов в ТОП-5 самых дорогих для проживания попали еще Львов и Харьков.

Одесса в рейтинге. Фото: скриншот

Одесса среди городов Украины. Фото: скриншот

Добавим, средняя заработная плата в Одессе в 2025 году — 22 500 гривен.

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесскую область оценили в 10 миллиардов долларов. А также о рейтинге бюджетных смартфонов.