Рейтинг полезных ископаемых - Одесса самая бедная

Виды Одесской области. Фото иллюстративное: @wirestock

Forbes оценил стоимость каждой области Украины по количеству полезных ископаемых. Одесская область, наряду с Херсонщиной и Черновцами оказалась самой "бедной".

Об этом сообщают журналисты Forbes.

Читайте также:

Одесская область самая бедная

Forbes оценил стоимость полезных минералов нашего региона в 10 миллиардов долларов. Аналогичная сумма получилась и в Черновицкой, и в Херсонской областях. Все потому, что на Одесчине добывают в основном ископаемых местного значения: пески, суглинки, цементное и керамзитовое сырье, гравий, гальку и граниты, которые используются как строительные материалы.

Стоимость ископаемых в регионах. Фото: Forbes

Кто в лидерах

В общем Forbes оценили стоимость полезных ископаемых Украины в 14,8 триллионов долларов. При этом более 70% общей суммы приходятся только на три области — Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую. 62% от всего добываемого — обеспечивает каменный уголь, 14% — железная руда, каждый из остальных активов — менее 5%. Общий объем минеральных ресурсов нашей страны — 111 миллиардов тонн.

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесса вошла в ТОП-5 рейтинга благополучия. А также о том, что наш регион в лидерах по количеству неуплаченных штрафов.