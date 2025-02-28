Рейтинг корисних копалин — Одеса найбідніша

Види Одещини. Фото ілюстративне: @wirestock

Forbes оцінив вартість кожної області України за кількістю корисних копалин. Одещина, на ряду із Херсонщиною та Чернівцями виявилася "найбіднішою".

Про це повідомляють журналісти Forbes.

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Одещина найбідніша

Forbes оцінив вартість корисних мінералів нашого регіону у 10 мільярдів доларів. Аналогічна сума війшла й у Чернівецькій та Херсонській областях. Усе через те, що на Одещині добувають здебільше копалин місцевого значення: піски, суглинки, цементну та керамзитову сировину, гравій, гальку та граніти, які використовуються як будівельні матеріали.

Вартість копалин у регіонах. Фото: Forbes

Хто у лідерах

Загалом Forbes оцінили вартість корисних копалин України у 14,8 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. 62% від усього, що видобувають — за­безпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше 5%. Загальний обсяг мінеральних ресурсів нашої країни – 111 мільярдів тонн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одеса увійшла у ТОП-5 рейтингу благополуччя. А також про те, що наш регіон у лідерах за кількістю несплачених штрафів.