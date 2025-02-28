Рейтинг корисних копалин — Одеса найбідніша

Forbes оцінив Одеську область в 10 мільярдів доларів
Forbes оцінив вартість кожної області України за кількістю корисних копалин. Одещина, на ряду із Херсонщиною та Чернівцями виявилася "найбіднішою".
Про це повідомляють журналісти Forbes.
Одещина найбідніша
Forbes оцінив вартість корисних мінералів нашого регіону у 10 мільярдів доларів. Аналогічна сума війшла й у Чернівецькій та Херсонській областях. Усе через те, що на Одещині добувають здебільше копалин місцевого значення: піски, суглинки, цементну та керамзитову сировину, гравій, гальку та граніти, які використовуються як будівельні матеріали.
Хто у лідерах
Загалом Forbes оцінили вартість корисних копалин України у 14,8 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. 62% від усього, що видобувають — забезпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше 5%. Загальний обсяг мінеральних ресурсів нашої країни – 111 мільярдів тонн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одеса увійшла у ТОП-5 рейтингу благополуччя. А також про те, що наш регіон у лідерах за кількістю несплачених штрафів.
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