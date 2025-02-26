Рейтинг благополуччя — Одеса на п'ятому місці

Одеса потрапила у ТОП-5 міст за рейтингом місцевого благополуччя
Одеса посіла п'яте місце у всеукраїнському рейтингу місцевого благополуччя. Випереджають наше місто лише Київ, Львів, Івано-Франківськ та Харків.
Про це повідомив Інститут Еволюційної економіки.
Хто ще в рейтингу
Першість у рейтингу регіонів за індексом місцевого благополуччя впевнено посідає Київ (0,9 бала за шкалою від -3 до +3). За ним слідує ряд областей, що мають загальне позитивне значення індексу: Львівська (0.4), Івано-Франківська (0.3), Харківська (0.3), Одеська (0.3), Волинська та Хмельницька (0.2) області.
За якими критеріями склали рейтинг
Рейтинг місьцевого благополуччя склали за наступними критеріями:
- емоційне сприйняття власного населеного пункту;
- Рівень громадянської безпеки (безпека дітей, пішоходів, безпека у темний час доби, екологія);
- рівень освіти та медицини;
- упорядкованість (архітектура, чистота, розвиненість культурного життя, зон відпочинку, громадського транспорту, якість доріг);
- економічні здібності (легкість пошуку роботи, ведення бізнесу, розміри доходів).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина лідирує за кількістю несплачених штрафів. А також про День спротиву у нашому місті.
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