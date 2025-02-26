Флаги татар и украинцев в Одессе — что происходит

День сопротивления — в Одессе подняли крымскотатарские флаги
Ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя в Одессе подняли украинский и крымскотатарский флаги. В этот день одиннадцать лет назад жители полуострова устроили митинг против аннексии.
Об этом сообщил председатель Одесской военной администрации Олег Кипер.
Поднятие флагов
Флаги подняли сегодня утром одновременно возле городского совета и Областной военной администрации. Кроме того, на площади перед ОВА для горожан выступил духовой оркестр.
Что известно о Дне сопротивления
Одиннадцать лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся митинг в поддержку территориальной целостности нашего государства с участием крымских татар и украинцев. Этот праздник ввели как символ того, что жители полуострова продолжают оказывать сопротивление оккупантам.
Напомним, недавно мы писали о крымских морпехах, которые не хотят отправляться на фронт. А также о том, как издеваются над детишками на полуострове.
Читайте Новини.LIVE!