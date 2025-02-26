Флаги татар и украинцев в Одессе — что происходит

Флаг возле ОВА. Фото: Одесская военная администрация

Ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя в Одессе подняли украинский и крымскотатарский флаги. В этот день одиннадцать лет назад жители полуострова устроили митинг против аннексии.

Об этом сообщил председатель Одесской военной администрации Олег Кипер.

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Поднятие флагов

Флаги подняли сегодня утром одновременно возле городского совета и Областной военной администрации. Кроме того, на площади перед ОВА для горожан выступил духовой оркестр.

Военный оркестр возле ОВА. Фото: Одесская военная администрация

Флаги возле мэрии. Фото: Одесский городской совет

Что известно о Дне сопротивления

Одиннадцать лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся митинг в поддержку территориальной целостности нашего государства с участием крымских татар и украинцев. Этот праздник ввели как символ того, что жители полуострова продолжают оказывать сопротивление оккупантам.

Напомним, недавно мы писали о крымских морпехах, которые не хотят отправляться на фронт. А также о том, как издеваются над детишками на полуострове.