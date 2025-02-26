Прапори татар і українців в Одесі — що відбувається

Прапор біля ОВА. Фото: Одеська військова адміністрація

До Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в Одесі підняли український та кримськотатарський прапори. Цього дня 11 років тому мешканці півострова влаштували мітинг проти анексії.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

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Підняття прапорів

Прапори підняли сьогодні вранці одночасно біля міської ради та неподалік Обласної військової адміністрації. Крім того, на площі перед ОВА виступив духовий воєнний оркестр.

Військовий оркестр біля ОВА. Фото: Одеська військова адміністрація

Прапори біл мерії. Фото: Одеська міська рада

Що відомо про День спротиву

Одинадцять років тому, 26 лютого 2014 року, в Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності нашої держави за участю кримських татар та українців. Це свято ввели як символ того, що жителі півострова продовжують чинити спротив окупантам.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кримських морпіхів, які не хочуть вирушати на фронт. А також про те, як знущаються з дітлахів на півострові.