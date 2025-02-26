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День спротиву — в Одесі підняли кримськотатарські прапори

26 лютого 2025 11:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Прапори татар і українців в Одесі — що відбувається
Прапор біля ОВА. Фото: Одеська військова адміністрація
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

До Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в Одесі підняли український та кримськотатарський прапори. Цього дня 11 років тому мешканці півострова влаштували мітинг проти анексії.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

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Підняття прапорів

Прапори підняли сьогодні вранці одночасно біля міської ради та неподалік Обласної військової адміністрації. Крім того, на площі перед ОВА виступив духовий воєнний оркестр.

День спротиву в Одесі — підняли кримськотатарські прапори - фото 1
Військовий оркестр біля ОВА. Фото: Одеська військова адміністрація
День спротиву в Одесі — підняли кримськотатарські прапори - фото 2
Прапори біл мерії. Фото: Одеська міська рада

Що відомо про День спротиву

Одинадцять років тому, 26 лютого 2014 року, в  Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності нашої держави за участю кримських татар та українців. Це свято ввели як символ того, що жителі півострова продовжують чинити спротив окупантам.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кримських морпіхів, які не хочуть вирушати на фронт. А також про те, як знущаються з дітлахів на півострові.

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