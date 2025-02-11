Милитаризация детей в Крыму — подробности

Юнармия в Крыму. Фото: Крымско-татарский Ресурсный центр

В оккупированном Крыму местные власти проводят мероприятия по милитаризации младшего населения и внедряют "любовь к родине". Количество детей, вовлеченных в российскую "Юнармию" и другие военизированные организации, уже достигло 45 тысяч человек.

Об этом мы узнали из анализа Крымско-татарского Ресурсного центра.

Читайте также:

Милитаризация детей

В крымских школах детей обязывают писать письма в поддержку российских военных, которые воюют против Украины. За отказ ученикам занижают оценки и называют это "наказанием за непатриотизм". Также оккупанты планируют строительство военно-спортивного комплекса в Акмесджите (Симферополе), где школьники будут проходить начальную военную подготовку. Кроме того, власти вербуют молодежь для работы в ядерной отрасли России: как утверждается, в Севастополь привезли 100 детей из Запорожской области на форум "Путь атомщика", где их привлекали к проектам "Росатома".

Дети крымских татар

Власти полуострова также продолжают усиливать русификацию и ассимиляцию крымскотатарских детей. В местах их проживания открывают школы и садики с обучением только на русском, а их родной язык они могут изучать факультативно по заявлению родителей. К тому же, в учебных заведениях запрещают использование национальной символики и празднование 18 мая — дня геноцида крымскотатарского народа.

Деньги на патриотическое воспитание

Добавим, только в 2024 году российское правительство выделило на так называемое "патриотическое воспитание" детей 45,8 миллиарда рублей, что почти в 20 раз больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Эти средства направляются на летние лагеря и пропагандистские мероприятия.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ опасается атаки на Крым. А также о переброске ПВО вглубь территории России.