Мілітаризація дітей в Криму — подробиці

Юнармія в Криму. Фото: Кримсько-татарський Ресурсний центр

В окупованому Криму місцева влада проводить заходи з мілітаризації молодшого населення та впроваджує "любов до батьківщини". Кількість дітей, залучених до російської "Юнармії" та інших воєнізованих організацій, вже досягла 45 тисяч осіб.

Про це ми дізналися з аналізу Кримсько-татарського Ресурсного центру.

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Мілітаризація дітей

У кримських школах дітей зобов'язують писати листи на підтримку російських військових, які воюють проти України. За відмову учням занижують оцінки та називають це "покаранням за непатріотизм". Також окупанти планують будівництво військово-спортивного комплексу в Акмєсджіті (Сімферополі), де школярі проходитимуть початкову військову підготовку. Крім того, влада вербує молодь для роботи в ядерній галузі Росії: як стверджується, до Севастополя привезли 100 дітей із Запорізької області на форум "Шлях атомника", де їх залучали до проєктыв "Росатому".

Діти кримських татар

Влада півострова також продовжує посилювати русифікацію та асиміляцію кримськотатарських дітей. У місцях їх проживання відкривають школи та садки, де навчають лише російською, а їхню рідну мову вони можуть вивчати факультативно за заявою батьків. До того ж в навчальних закладах забороняють використання національної символіки та відзначання 18 травня – дня геноциду кримськотатарського народу.

Гроші на патріотичне виховання

Додамо, лише у 2024 році російський уряд виділив на так зване "патріотичне виховання" дітей 45,8 мільярда рублів, що майже у 20 разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Ці кошти спрямовуються на літні табори та пропагандистські заходи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ побоюється атаки на Крим. А також про перекидання ППО вглиб території Росії.

