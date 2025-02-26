Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса потрапила у топ-5 міст за рейтингом місцевого благополуччя arrow

Одеса потрапила у топ-5 міст за рейтингом місцевого благополуччя

26 лютого 2025 18:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Рейтинг благополуччя — Одеса на п'ятому місці
Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеса посіла п'яте місце у всеукраїнському рейтингу місцевого благополуччя. Випереджають наше місто лише Київ, Львів, Івано-Франківськ та Харків.

Про це повідомив Інститут Еволюційної економіки.

Читайте також:

Хто ще в рейтингу

Першість у рейтингу регіонів за індексом місцевого благополуччя впевнено посідає Київ (0,9 бала за шкалою від -3 до +3). За ним слідує ряд областей, що мають загальне позитивне значення індексу: Львівська (0.4), Івано-Франківська (0.3), Харківська (0.3), Одеська (0.3), Волинська  та Хмельницька (0.2) області.

Одеса потрапила у ТОП-5 міст за рейтингом місцевого благополуччя - фото 1
Індекс місцевого благополуччя. Фото: скриншот

За якими критеріями склали рейтинг

Рейтинг місьцевого благополуччя склали за наступними критеріями:

  • емоційне сприйняття власного населеного пункту;
  • Рівень громадянської безпеки (безпека дітей, пішоходів, безпека у темний час доби, екологія);
  • рівень освіти та медицини;
  • упорядкованість (архітектура, чистота, розвиненість культурного життя, зон відпочинку, громадського транспорту, якість доріг);
  • економічні здібності (легкість пошуку роботи, ведення бізнесу, розміри доходів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина лідирує за кількістю несплачених штрафів. А також про День спротиву у нашому місті.

Одеса рейтинг Новини Одеси життя добробут
Реклама
Реклама
Реклама