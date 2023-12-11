Одеса — у ТОП-5 за кількістю благодійних організацій
Станом на кінець 2023 року в Україні нараховується понад 200 тисяч неприбуткових благодійних організацій. Одеська область у рейтингу посідає четверте місце, де за 11 місяців на 6% збільшилася кількість волонтерських хабів.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу ОпенДатаБот.
За інформацією аналітичного сервісу, найбільше нових організацій зареєстровано саме у столиці.
Хто серед лідерів
- м. Київ — 11,8% нових благодійних організацій;
- Львівська область — 7,8%.
- Дніпропетровська область — 7,3%;
- Одеська область — 5,8%;
- Київська область — 5%.
Зазначимо, що серед усіх неприбуткових установ найбільше саме громадських об'єднань — 57 497, або 27,5% від загальної кількості. А от на другому місці у 2023 році опинилися співвласники ОСББ, які становлять 16,03%.
Більше про бізнес
Нагадаємо, в Україні з 1 грудня поточного року частково повернуться документальні податкові перевірки бізнесу. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна рада у другому читанні.
Також ми писали, що Одеська область займає четверте місце в Україні за кількістю компаній, які розпочали процес закриття у період війни. Всього в регіоні припинили діяльність майже пів тисячі підприємств.
Читайте Новини.LIVE!