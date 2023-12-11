Одеса — у ТОП-5 за кількістю благодійних організацій

Волонтери займаються благодійністю. Фото: pixabay

Станом на кінець 2023 року в Україні нараховується понад 200 тисяч неприбуткових благодійних організацій. Одеська область у рейтингу посідає четверте місце, де за 11 місяців на 6% збільшилася кількість волонтерських хабів.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу ОпенДатаБот.

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За інформацією аналітичного сервісу, найбільше нових організацій зареєстровано саме у столиці.

Хто серед лідерів

м. Київ — 11,8% нових благодійних організацій;

Львівська область — 7,8%.

Дніпропетровська область — 7,3%;

Одеська область — 5,8%;

Київська область — 5%.

Кількість неприбуткових організацій. Фото: ОпенДатаБот

Зазначимо, що серед усіх неприбуткових установ найбільше саме громадських об'єднань — 57 497, або 27,5% від загальної кількості. А от на другому місці у 2023 році опинилися співвласники ОСББ, які становлять 16,03%.

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Нагадаємо, в Україні з 1 грудня поточного року частково повернуться документальні податкові перевірки бізнесу. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна рада у другому читанні.

Також ми писали, що Одеська область займає четверте місце в Україні за кількістю компаній, які розпочали процес закриття у період війни. Всього в регіоні припинили діяльність майже пів тисячі підприємств.