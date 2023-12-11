Одесса — в ТОП-5 по количеству благотворительных организаций

Волонтеры занимаются благотворительностью. Фото: pixabay

По состоянию на конец 2023 года в Украине насчитывается более 200 тысяч неприбыльных благотворительных организаций. Одесская область в рейтинге занимает четвертое место, где за 11 месяцев на 6% увеличилось количество волонтерских хабов.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса ОпенДатаБот.

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По информации аналитического сервиса, больше новых организаций зарегистрировано именно в столице.

Кто среди лидеров

г. Киев — 11,8% новых благотворительных организаций;

Львовская область — 7,8%.

Днепропетровская область — 7,3%;

Одесская область — 5,8%;

Киевская область — 5%.

Количество некоммерческих организаций. Фото: ОпенДатаБот

Отметим, что среди всех неприбыльных учреждений больше всего общественных объединений — 57 497, или 27,5% от общего количества. А вот на втором месте в 2023 году оказались совладельцы ОСМД, составляющие 16,03%.

Больше о бизнесе

Напомним, в Украине с 1 декабря текущего года частично вернутся документальные налоговые проверки бизнеса. Соответствующий законопроект принял Верховная рада во втором чтении.

Также мы писали, что Одесская область занимает четвертое место в Украине по количеству компаний, начавших процесс закрытия в период войны. Всего в регионе прекратили деятельность почти полтысячи предприятий.