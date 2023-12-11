Одесса — в ТОП-5 по количеству благотворительных организаций
По состоянию на конец 2023 года в Украине насчитывается более 200 тысяч неприбыльных благотворительных организаций. Одесская область в рейтинге занимает четвертое место, где за 11 месяцев на 6% увеличилось количество волонтерских хабов.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса ОпенДатаБот.
По информации аналитического сервиса, больше новых организаций зарегистрировано именно в столице.
Кто среди лидеров
- г. Киев — 11,8% новых благотворительных организаций;
- Львовская область — 7,8%.
- Днепропетровская область — 7,3%;
- Одесская область — 5,8%;
- Киевская область — 5%.
Отметим, что среди всех неприбыльных учреждений больше всего общественных объединений — 57 497, или 27,5% от общего количества. А вот на втором месте в 2023 году оказались совладельцы ОСМД, составляющие 16,03%.
Больше о бизнесе
Напомним, в Украине с 1 декабря текущего года частично вернутся документальные налоговые проверки бизнеса. Соответствующий законопроект принял Верховная рада во втором чтении.
Также мы писали, что Одесская область занимает четвертое место в Украине по количеству компаний, начавших процесс закрытия в период войны. Всего в регионе прекратили деятельность почти полтысячи предприятий.
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