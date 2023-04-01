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Одеса впоралась із найскладнішим опалювальним сезоном: підсумки від директорки "Теплопостачання"

1 квітня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Від сьогодні стартує підготовка до осені
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Від учора в Одесі вже почали вимикати котельні. Опалювальний сезон закінчується майже по всій країні одночасно, оскільки обсяги газу Нафтогаз надав підприємствам теплової комунальної енергетики лише до 1 квітня. 

Про це повідомила директор КП "Теплопостачання Одеси" Ганна Позднякова.

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Процес завершення опалювального сезону поступовий, так само як і включення котелень. Адже тиск газу в системі має поступово зменшуватися, аби уникнути аварійних ситуацій. 

"Одеса впоралася з цією найскладнішою зимою. Я вдячна нашим співробітникам КП за те, що вони працювали попри все: повітряні тривоги, блекаути і ще безліч перепон, які були на нашому шляху. Також дякую енергетикам, які тримали енергетичний фронт, аби в домах одеситів було тепло. Ми впорались, у нас не було великих аварій, відключень довготривалих за виключанням блекаутів які були внаслідок ракетних обстрілів рф", — сказала Ганна Позднякова.

Від сьогодні стартує підготовка до нового опалювального сезону. Також додатково буде повідомлено про проведення гідравлічних випробувань системи. 

Тарифи на тепло

Попри завершення опалювального сезону, одесити ще отримуватимуть платіжки за тепло. Боржників закликають звернутись до абонвідділів, аби укласти договір реструктуризації. Згідно з постановою Кабміну, тимчасово припинено дію вільного ринку газу. Обов'язки постачати природне паливо за цінами, що діяли на момент 24 лютого 2022 року, покладено на НАК "Нафтогаз України". Це означає, що тарифи на тепло не змінюватимуться.

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії:

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Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

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