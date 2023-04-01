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Одесса справилась с самым сложным отопительным сезоном: итоги от директора "Теплоснабжения"

1 апреля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
С сегодняшнего дня стартует подготовка к осени
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Со вчера в Одессе уже начали выключать котельные. Отопительный сезон заканчивается почти по всей стране одновременно, поскольку объемы газа "Нафтогаз" предоставил предприятиям тепловой коммунальной энергетики только до 1 апреля.

Об этом сообщила директор КП "Теплоснабжение Одессы" Анна Позднякова.

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Процесс завершения отопительного сезона постепенный, равно как и включение котельных. Ведь давление газа в системе должно постепенно уменьшаться во избежание аварийных ситуаций.

"Одесса справилась с этой самой сложной зимой. Я благодарна нашим сотрудникам КП за то, что они работали при всем: воздушные тревоги, блекауты и еще множество преград, которые были на нашем пути. Также спасибо энергетикам, которые держали энергетический фронт, чтобы в домах одесситов было тепло. Мы справились, у нас не было больших аварий, отключений долговременных за исключением блекаутов, которые были в результате ракетных обстрелов россии", — сказала Анна Позднякова.

Сегодня стартует подготовка к новому отопительному сезону. Также дополнительно будет поставлено в известность о проведении гидравлических испытаний системы.

Тарифы на тепло

Несмотря на завершение отопительного сезона, одесситы будут еще получать платежки за тепло. Должников призывают обратиться к абонотделам, чтобы заключить договор реструктуризации. Согласно постановлению Кабмина, приостановлено действие свободного рынка газа. Обязанности снабжать природным топливом по ценам, действовавшим на момент 24 февраля 2022 года, возложены на НАК "Нафтогаз Украины". Это означает, что тарифы на тепло не будут меняться.

Тарифы на услугу поставки тепловой энергии:

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Напомним, в Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

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