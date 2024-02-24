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Одеса вшанувала памʼять загиблих героїв України

24 лютого 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеса вшанувала памʼять загиблих героїв України
Церемонія покладання квітів. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 24 лютого, Україна вже два роки перебуває у стані повномасштабної війни з Росією. У звʼязку з цим в Одесі відбулася церемонія покладання квітів на честь загиблих військових. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Ці роки сповнені випробуваннями та втратами для українського народу, але вони показали силу духу та відданість наших громадян в боротьбі за свою Батьківщину. Дякуємо всім нашим воїнам за оборону України та наближення нашої Перемоги!", — написав очільник ОВА. 

Франція підтримала Україну

Також сьогодні на знак підтримки у Франції розгорнули прапор України. Одесити, які проживають у місті-побратимі Марселі на сходах вокзалу Сен-Шарль сфотографувалися зі стягом. 

"У Марселі, звичайно, немає Потьомкінських сходів, але є сходи до станції Сен-Шарль.  Вони також неймовірно красиві і в Марселі ними пишаються. Ми, одесити, також любимо ці сходи, тому що вони нагадують нам наше місто Одесу", — сказала голова французько-української асоціації Наталія Добрянська.

 Нагадаємо, мешканці Одеси вийшли на мітинг біля мерії. Містяни  вшанували пам’ять полеглих Героїв та подякували Захисникам України. Також під час акції люди нагадали місцевій владі про недоречні витрати на будівлю фасадів і доріг під час війни та необхідність декомунізації.

Також ми писали, що Новини.LIVE зібрали наймасштабніші ворожі атаки на Одеську область за два роки війни, подробиці — у матеріалі. 

Одеса
війна
Одеська область
Новини Одеси
Олег Кіпер
2 роки війни

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