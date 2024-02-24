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Одесса почтила память погибших героев Украины

24 февраля 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесса почтила память погибших героев Украины
Церемония возложения цветов. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 24 февраля, Украина уже два года находится в состоянии полномасштабной войны с Россией. В связи с этим в Одессе состоялась церемония возложения цветов в честь погибших военных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Эти годы полны испытаниями и потерями для украинского народа, но они показали силу духа и преданность наших граждан в борьбе за свою Родину. Спасибо всем нашим воинам за оборону Украины и приближение нашей Победы!", — написал глава ОВА.

Франция поддержала Украину

Также сегодня в знак поддержки во Франции развернули флаг Украины. Одесситы, проживающие в городе-побратиме Марселе на лестнице вокзала Сен-Шарль, сфотографировались с флагом.

"В Марселе, конечно, нет Потемкинской лестницы, но есть лестница до станции Сен-Шарль. Она также невероятно красива и в Марселе ею гордятся. Мы, одесситы, также любим эту лестницу, потому что она напоминает нам наш город Одессу", — сказала глава французско-украинской ассоциации Наталья Добрянская.

Напомним, жители Одессы вышли на митинг у мэрии. Горожане почтили память павших Героев и поблагодарили Защитников Украины. Также во время акции люди напомнили местным властям о неуместных затратах на здание фасадов и дорог во время войны и необходимости декоммунизации.

Также мы писали, что Новини.LIVE собрали самые масштабные вражеские атаки на Одесскую область за два года войны, подробности — в материале.

Одесса
война
Одесская область
Новости Одессы
Олег Кипер
2 года войны

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