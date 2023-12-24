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Одещина комплектує мобільні вогневі групи для додаткового захисту неба, — ОВА

24 грудня 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одещина комплектує мобільні вогневі групи для додаткового захисту неба, — ОВА
Мобільні вогневі групи. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині активно комплектують додаткові мобільні ППО для оперативного реагування на дронові загрози. Однак наразі існують складнощі із закупівлею пікапів для груп.

Про це під час підсумкового річного пресбрифінгу розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Посилення ППО на Одещині

Після літніх руйнівних російських атак на Одещину "захист неба" значно посилили. Повітряна оборона регіону майже щодня зміцнюється, а кількість мобільних вогневих груп зростає. 

"Ситуація на Одещині сьогодні набагато краща, аніж була раніше. Ми в рази збільшили чисельність мобільних вогневих груп. Це на нашій шиї, скажімо так. Ми їх повністю забезпечуємо і закуповуємо для їх роботи пікапи. Купуємо вживані, бо це 10-12 тис. євро за пікап, тоді як новий коштує понад 40 тис. євро. Нам краще ж купити 3-4 вживані за такі гроші", — зазначив Олег Кіпер.

Однак, як зазначив голова ОВА, існують складнощі із закупівлею пікапів для цих вогневих груп. У Європі стає складно купити вживане авто, а через великий попит значно зростають ціни. 

Маршрут ворожих дронів

Крім того, Одеська область — найбільша в Україні, тому дуже важко перекрити всю берегову лінію від російських ракет та дронів. Тим паче, що БпЛА інколи заходять з територій сусідніх держав.

"У нас були випадки, коли дрони в Ізмаїл залітали через Румунію. Деякі йшли Молдовою, ми їх навіть не бачили. Заходили з-за спини. Деякі навіть не встигали заходити — падали на румунській території",  — розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, в Одеській області останнім часом оголошували дуже багато тендерів, у доречності яких засумнівалися в ОВА. Зокрема, йдеться про сотні тисяч гривень та різдвяні подарунки, які оголошували у деяких громадах регіону. Наразі триває їхнє вивчення. 

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