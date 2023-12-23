В Одеській ОВА задумались про спортсменів — деталі

Спорткомплекс "Олімпієць" в Одесі. Фото: НОК в Одеській області

Ініціатива з запуску в Одесі Олімпійця вже знайшла визнання серед бігунів та спортсменів. 14 грудня на території спорткомплексу навіть провели обласні олімпійські змагання. Зараз в планах переговори на отримання частини землі для будівництва тимчасової спортивної інфраструктури.

Про це під час підсумкового річного пресбрифінгу розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Домовляюся з Міністерством охорони здоров’я щодо санаторію Аркадія, щоб нам дали частину землі, а ми зведемо тимчасову спортивну споруду. Якщо нам федерації будуть платити кошти й будуть використовувати цей майданчик, це буде залишатися тут і ми будемо розвивати", — сказав очільник ОВА.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Олег Кіпер додав, що це ініціатива, яка передбачає створення футбольного поля та баскетбольного майданчика. Таким чином, область хоче зайнятися розвитком спорту.

"Сьогодні їздять всі у Львів. Львів, куди й так зміщені всі центри підприємницької діяльності, забирає у нас останнє – спортсменів", – зазначив Олег Кіпер.

Перспективи Палацу спорту

Щодо одеського Палацу спорту, то Олег Кіпер зазначив, що зараз він в оренді у херсонців. Наразі ОВА всяко їм допомагає, щоб вони вийшли на самоокупність.

"Ми допомагаємо їм, коштом обласного бюджету покриваємо комунальні платежі", — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, після низки скандалів в Одеському обласному центрі психічного здоров'я було проведено перевірку Департаментом охорони здоров'я. За результатами якої керівник Оксана Денисенко написала заяву на звільнення, а документи вже передано до правоохоронних органів.

Також ми писали, що в Одесі може зменшитися чисельність муніципальної варти. Комісія обласної військової адміністрації продовжує розглядати це питання і невдовзі зможе ухвалити рішення.