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В Одеській обласній психіатричній лікарні буде новий керівник, — Олег Кіпер

21 грудня 2023 19:30
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
В Одеському обласному центрі психічного здоров'я провели перевірки - за результатами було звільнено керівника
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Після низки скандалів в Одеському обласному центрі психічного здоров'я було проведено перевірку Департаментом охорони здоров'я. За результатами якої керівник Оксана Денисенко написала заяву на звільнення, а документи вже передано до правоохоронних органів.

Про це під час своєї пресконференції заявив голова ОВА Олег Кіпер, передають журналісти Новини.LIVE.

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"Перевірку було завершено, за її результатами було проведено спільну нараду, де за погодженням сторін уже екскерівниця подала заяву на звільнення. Зараз контракт розриваємо і визначатимуться з новою кандидатурою", — заявив Олег Кіпер.

Під час перевірки було виявлено, що ексголова обласного центру психічного здоров'я не займалася психіатричною медициною, практично установа була перепрофільована. Крім цього, виявили незрозумілі закупівлі, порушення з харчуванням, погане ставлення до військових. У колективі була створена така атмосфера, яка не дозволяла працювати, а сама будівля вже давно потребує ремонту. Кількість проблем у цієї установи просто зашкалює.

"Загалом, під час перевірки було незрозуміло, чому у мене один прессекретар, а там три чи чотири — якісь такі речі, які мені незрозумілі. Ми всі матеріали з перевірки, якщо бачимо якусь кримінальну відповідальність, на нашу думку, відправляємо до правоохоронних органів, як це було з екстренкою і психіатричною лікарнею також", — зазначив голова ОВА.

За словами керівника області, на сьогодні кримінальних справ відкрито вже досить багато, але коментувати їх він не став, пославшись на те, що це не в його компетенції.

Нагадаємо, що до голови Одеської ОВА Олега Кіпера звернувся голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман з вимогою провести моніторинг роботи обласного центру психічного здоров'я.

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