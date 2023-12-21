В Одеському обласному центрі психічного здоров'я провели перевірки - за результатами було звільнено керівника

В Одеській обласній психіатричній лікарні буде новий керівник, — Олег Кіпер
Після низки скандалів в Одеському обласному центрі психічного здоров'я було проведено перевірку Департаментом охорони здоров'я. За результатами якої керівник Оксана Денисенко написала заяву на звільнення, а документи вже передано до правоохоронних органів.
Про це під час своєї пресконференції заявив голова ОВА Олег Кіпер, передають журналісти Новини.LIVE.
"Перевірку було завершено, за її результатами було проведено спільну нараду, де за погодженням сторін уже екскерівниця подала заяву на звільнення. Зараз контракт розриваємо і визначатимуться з новою кандидатурою", — заявив Олег Кіпер.
Під час перевірки було виявлено, що ексголова обласного центру психічного здоров'я не займалася психіатричною медициною, практично установа була перепрофільована. Крім цього, виявили незрозумілі закупівлі, порушення з харчуванням, погане ставлення до військових. У колективі була створена така атмосфера, яка не дозволяла працювати, а сама будівля вже давно потребує ремонту. Кількість проблем у цієї установи просто зашкалює.
"Загалом, під час перевірки було незрозуміло, чому у мене один прессекретар, а там три чи чотири — якісь такі речі, які мені незрозумілі. Ми всі матеріали з перевірки, якщо бачимо якусь кримінальну відповідальність, на нашу думку, відправляємо до правоохоронних органів, як це було з екстренкою і психіатричною лікарнею також", — зазначив голова ОВА.
За словами керівника області, на сьогодні кримінальних справ відкрито вже досить багато, але коментувати їх він не став, пославшись на те, що це не в його компетенції.
Нагадаємо, що до голови Одеської ОВА Олега Кіпера звернувся голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман з вимогою провести моніторинг роботи обласного центру психічного здоров'я.
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