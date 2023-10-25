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В Одесской областной психбольнице продолжаются проверки, — ОВА

25 октября 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской областной психушке продолжаются проверки
Заместитель председателя ОВА Александр Харлов. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском областном центре психического здоровья продолжаются проверки Департаментом здравоохранения. В медучреждении разгорелся скандал из-за некомпетентности его руководителя Оксаны Денисенко.

Об этом в комментарии журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов.

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"С учетом многочисленных жалоб и обращений трудового коллектива больницы назначена проверка указанного медицинского учреждения, по результатам которой будет дана правовая оценка всем тем нарушениям, указанным в многочисленных обращениях", — сказал Харлов.

Скандал в областной психбольнице

Отметим, что к председателю Одесского ОВА Олегу Киперу обратился глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман с требованием провести мониторинг работы медицинского учреждения.

Обращение Семена Глузмана к Олегу Киперу. Фото: скриншот

"Этим учреждением руководит человек, который из-за своей безграмотности целенаправленно разрушает его. Честно говоря, это наш национальный позор", — написал Глузман.

Напомним, в Одессе активно расширяется сеть служб психологической помощи, и это очень важный шаг для ментального здоровья граждан. Недавно в Центре первичной медико-санитарной помощи №16 открыли кабинет психологической помощи, что стало очередным достижением в рамках программы "Ти як?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

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